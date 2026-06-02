Njegova unuka Ella, koja je upravo proslavila 30. rođendan, sretnu je vijest podijelila na svom Instagram profilu uz dirljivu fotografiju na kojoj leži pored svoje novorođene kćeri
Keith Richards postao pradjed
Legendarni gitarist Rolling Stonesa, Keith Richards (82), ušao je u novo poglavlje obiteljskog života. Njegova unuka, manekenka Ella Richards, rodila je svoje prvo dijete, kćer Lunu, čime je slavni roker i službeno postao pradjed.
Ella, koja je upravo proslavila 30. rođendan, sretnu je vijest podijelila na svom Instagram profilu uz dirljivu fotografiju na kojoj leži pored svoje novorođene kćeri.
- Trideseta! Najbolji rođendan do sada s našom djevojčicom Lunom - napisala je u opisu.
Otac djeteta je Ellin dugogodišnji partner, fotograf Sascha von Bismarck. Par je vijest o trudnoći potvrdio još u ožujku, kada je Ella objavila umjetničku crno-bijelu fotografiju svog trudničkog trbuha.
Ella je kći Marlona Richardsa, najstarijeg sina Keitha Richardsa iz njegove duge veze s pokojnom glumicom i modelom Anitom Pallenberg. Njezina majka je bivša manekenka i dizajnerica Lucie de la Falaise.
Sam Keith, koji ima petero djece i osmero unučadi, s velikim je uzbuđenjem iščekivao dolazak prinove. Kada je Ella u proljeće objavila trudnoću, Richards je komentirao njezinu objavu riječima:
- Šaljem ljubav i jedva čekam dočekati svoje prvo praunuče!
Rođenje malene Lune označava novo poglavlje za slavnu glazbenu obitelj. Zanimljivo je da Keith Richards nije prvi član Rolling Stonesa s titulom pradjeda.
Njegov kolega iz benda, Sir Mick Jagger (82) postao je pradjed još 2014. godine kada je njegova unuka Assisi Jackson rodila svoje prvo dijete.
*uz korištenje AI-ja
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