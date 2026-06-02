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'TEK' SU MU 82!

Keith Richards postao pradjed

Piše Stela Kovačević,
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Keith Richards postao pradjed
Foto: Toby Melville/REUTERS

Njegova unuka Ella, koja je upravo proslavila 30. rođendan, sretnu je vijest podijelila na svom Instagram profilu uz dirljivu fotografiju na kojoj leži pored svoje novorođene kćeri

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Legendarni gitarist Rolling Stonesa, Keith Richards (82), ušao je u novo poglavlje obiteljskog života. Njegova unuka, manekenka Ella Richards, rodila je svoje prvo dijete, kćer Lunu, čime je slavni roker i službeno postao pradjed.

Ella, koja je upravo proslavila 30. rođendan, sretnu je vijest podijelila na svom Instagram profilu uz dirljivu fotografiju na kojoj leži pored svoje novorođene kćeri.

- Trideseta! Najbolji rođendan do sada s našom djevojčicom Lunom - napisala je u opisu.

Otac djeteta je Ellin dugogodišnji partner, fotograf Sascha von Bismarck. Par je vijest o trudnoći potvrdio još u ožujku, kada je Ella objavila umjetničku crno-bijelu fotografiju svog trudničkog trbuha.

Ella je kći Marlona Richardsa, najstarijeg sina Keitha Richardsa iz njegove duge veze s pokojnom glumicom i modelom Anitom Pallenberg. Njezina majka je bivša manekenka i dizajnerica Lucie de la Falaise.

Sam Keith, koji ima petero djece i osmero unučadi, s velikim je uzbuđenjem iščekivao dolazak prinove. Kada je Ella u proljeće objavila trudnoću, Richards je komentirao njezinu objavu riječima:

- Šaljem ljubav i jedva čekam dočekati svoje prvo praunuče!

Rolling Stones launch new album "Hackney Diamonds", in London
Foto: Toby Melville/REUTERS

Rođenje malene Lune označava novo poglavlje za slavnu glazbenu obitelj. Zanimljivo je da Keith Richards nije prvi član Rolling Stonesa s titulom pradjeda.

Njegov kolega iz benda, Sir Mick Jagger (82) postao je pradjed još 2014. godine kada je njegova unuka Assisi Jackson rodila svoje prvo dijete. 

*uz korištenje AI-ja

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