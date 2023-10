Keith Richards pričao o Wattsu i potencijalnoj turneji Stonesa: 'Idemo ako budemo još živi...'

Legendarni bend The Rolling Stones uskoro će objaviti svoj 26. album 'Hackney Diamonds'. Već su objavili dvije pjesme s albuma, 'Angry' i 'Sweet Sounds of Heaven', a brojne je zanimalo hoće li bend ići na turneju.

- Svakako, ako još budemo živi - rekao je gitarist benda Keith Richards za BBC. Dodao je i kako zna da će svemu tome nekad doći kraj.

- Nisam Nostradamus, naravno da će završiti nekad, ali nema žurbe. Zabavljamo se radeći ovo - rekao je.

Foto: Henning Kaiser/DPA

Osvrnuo se i na preminulog bubnjara Charlieja Wattsa, koji je izgubio borbu s rakom. Keith je rekao da će mu on uvijek nedostajati, ali da zna da se je sigurno sretan što bend nastavlja dalje.

Nova turneja još nije najavljena, a ako na nju budu išli, bila bi im to 47. turneja. Prvu turneju su imali 1963. godine, a pridružili su im se i The Everly Brothers, Bo Diddley i Little Richards.