NOVE OKOLNOSTI

Keith Urban nakon skupog razvoda od Nicole Kidman svira na kruzeru kako bi platio račune

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

Country zvijezda Keith Urban navodno je prihvatio znatno skromniji posao kako bi pokrio visoke troškove odvjetnika. Pjevač je ugovorio nastup na kruzeru, a izvori tvrde da je to gaža koju bi u braku s Kidman odbio

Admiral

Nakon što je u siječnju finaliziran razvod od Nicole Kidman, country zvijezda Keith Urban navodno je prihvatio znatno skromniji posao kako bi pokrio visoke troškove odvjetnika. Pjevač je ugovorio nastup na kruzeru koji plovi od Floride do Bahama, a izvori tvrde da je to gaža koju bi u braku s Kidman glatko odbio, javlja Page Six.

Keith će nastupiti na kruzeru Top Shelf Country Cruise, koji je isplovio krajem veljače. Iako je Urban navikao na rasprodane arene, ovaj nastup održat će se pred nešto više od tisuću putnika. Izvor blizak pjevaču izjavio je za New Idea kako se Urban ovim potezom pokušava nositi s novonastalom situacijom.

​- Brodovi za krstarenje nisu baš gaža iz snova, ali plaćaju račune, a Keithu daju nešto na što se može usredotočiti - rekao je izvor.

​- To je vrsta gaže koju bi Keith prezirno odbio tijekom braka s Nicole Kidman. Sada se samo pokušava zaokupiti poslom nakon što je razvod okončan - dodao je.

Prijatelji bliski Urbanu, čije se bogatstvo procjenjuje na 75 milijuna dolara, pretpostavljaju da je njegov bankovni račun pretrpio udarac zbog plaćanja odvjetnika. Razvod od Kidman, čija se imovina procjenjuje na 250 milijuna dolara, okončan je u siječnju ove godine. Par se razišao još u rujnu prošle godine.

​- Kada je toliki novac uključen u razlaz, odvjetnici nisu jeftini, bez obzira na ishod - nastavio je izvor, objašnjavajući da manji nastupi pomažu održati stalan priljev novca.

Osim financijskih prilagodbi, Urban je napravio i velike promjene u karijeri. U veljači je prekinuo suradnju s menadžerom s kojim je radio 25 godina te je potpisao za Crush Management, koji zastupa i zvijezde poput Miley Cyrus. Trenutno preuređuje svoj studio u Nashvilleu i najavljuje novi projekt - album obrada u "yacht rock" stilu.

Podsjetimo, bivši supružnici dogovorili su zajedničko skrbništvo nad svoje dvije kćeri, sedamnaestogodišnjom Sunday Rose i petnaestogodišnjom Faith Margaret. Ipak, prema dostupnim informacijama, djevojčice provode 306 dana u godini s majkom. Kidman je dobila i status primarnog rezidencijalnog roditelja. Nedavni javni istup starije kćeri, koja je majku navela kao svoju glavnu inspiraciju, a oca izostavila, navodno je Urbana ostavio "šokiranim" i s osjećajem da je "izbrisan".

