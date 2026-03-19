NOVI DEČKO?

Nicole Kidman opet ljubi? Druži se sa zgodnim 'Mentalistom', a njenom bivšem mužu nije drago

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Admiral

Nicole Kidman (58) i Simon Baker (56) posljednjih su dana u središtu pozornosti nakon što su zajedno promovirali novu seriju “Scarpetta”, kriminalistički triler na Amazon Prime Videu temeljen na istoimenim knjigama spisateljice Patricije Cornwell. Serija je premijerno prikazana 11. ožujka.

U seriji glume bračni par, doktoricu Kay Scarpetta i Bentona Wesleyja, a njihova bliskost izvan seta potaknula je glasine da bi odnos mogao biti i više od profesionalnog.

Na premijeri, koja je bila u New Yorku, glumci su se pojavili zajedno na crvenom tepihu. Držali su se za ruke, a djelovali su vrlo prisno. Nakon projekcije viđeni su i na zabavi u hotelu The Twenty Two, gdje su dugo razgovarali u intimnoj atmosferi.

To sve teško je palo pjevaču Keithu Urbanu, s kojim se Kidman razvela nakon 19 godina braka. Izvori tvrde kako se on osjeća 'ugroženo' jer se Baker intenzivno druži s njegovom suprugom Nicole.

NJEN RITUAL Nicole Kidman otkrila kako se priprema za Oscare: Znam da zvuči ludo, ali idem u crkvu
Nicole Kidman otkrila kako se priprema za Oscare: Znam da zvuči ludo, ali idem u crkvu

Kidman i Baker poznaju se već godinama. Glumica je bila bliska prijateljica s Bakerovom bivšom suprugom Rebeccom Rigg, a čak je i kuma njihovom sinu Harryju Bakeru.

Kidman je nedavno u intervjuima govorila o snažnoj kemiji između nje i kolege u seriji, rekavši da njihova energija na ekranu 'jednostavno vibrira'.

Razvod od Keitha Urbana

Nicole Kidman i Keith Urban službeno su se razveli u siječnju 2026. godine. No nekoliko mjeseci prije toga objavili su da se rastaju. Glumica je tada naglasila da joj je najvažnije zadržati stabilan odnos u obitelji i posvetiti se odgoju njihovih kćeri, Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14).

- Uvijek idem prema onome što je dobro. Najvažnija mi je obitelj i da zajedno idemo naprijed - rekla je Kidman.

Osim dvije kćeri s Urbanom, Kidman ima i dvoje odrasle djece, Isabellu (32) i Connora (30), koje je dobila u braku s Tomom Cruiseom.

NEĆETE VJEROVATI Nicole Kidman otkrila s kime se nije htjela rado ljubiti na setu
Nicole Kidman otkrila s kime se nije htjela rado ljubiti na setu

U međuvremenu su se i oko Keitha Urbana pojavile glasine o novoj vezi, no navodna partnerica, pjevačica Karley Scott Collins, ranije je demantirala te tvrdnje nazvavši ih 'potpuno netočnima'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi
UŽIVA U ITALIJI

Pogledajte kako se Severina opušta na odmoru: Brčkanje u bazenu, fina hrana i skupi izlozi

Popularna pjevačica oduševila je pratitelje detaljima s odmora u Italiji. Podijelila je niz opuštenih, ali i zavodljivih fotografija na kojima uživa uz bazen, upija sunce i ne skriva koliko joj godi mediteranski ritam. Uz prizore ukusne hrane, promatranja izloga i bezbrižnih trenutaka, Severina je pokazala kako izgleda pravi odmor.
Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva
AKO TE PITAJU...

Evo koliko zarađuje Petar Grašo koji danas slavi 50. i Dan očeva

Grašo je povezan s dvije tvrtke koje nemaju veze s glazbom: Apartments Grašo i Grašo-Commerce, koje su prema posljednjim financijskim izvještajima imale ukupnu neto zaradu od 590.000 eura
Što će biti u Divljim pčelama danas? Zora i Cvita se suočavaju
NAPETA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama danas? Zora i Cvita se suočavaju

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

