Nicole Kidman opet ljubi? Druži se sa zgodnim 'Mentalistom', a njenom bivšem mužu nije drago

Nicole Kidman (58) i Simon Baker (56) posljednjih su dana u središtu pozornosti nakon što su zajedno promovirali novu seriju “Scarpetta”, kriminalistički triler na Amazon Prime Videu temeljen na istoimenim knjigama spisateljice Patricije Cornwell. Serija je premijerno prikazana 11. ožujka.

U seriji glume bračni par, doktoricu Kay Scarpetta i Bentona Wesleyja, a njihova bliskost izvan seta potaknula je glasine da bi odnos mogao biti i više od profesionalnog.

Na premijeri, koja je bila u New Yorku, glumci su se pojavili zajedno na crvenom tepihu. Držali su se za ruke, a djelovali su vrlo prisno. Nakon projekcije viđeni su i na zabavi u hotelu The Twenty Two, gdje su dugo razgovarali u intimnoj atmosferi.

To sve teško je palo pjevaču Keithu Urbanu, s kojim se Kidman razvela nakon 19 godina braka. Izvori tvrde kako se on osjeća 'ugroženo' jer se Baker intenzivno druži s njegovom suprugom Nicole.

Kidman i Baker poznaju se već godinama. Glumica je bila bliska prijateljica s Bakerovom bivšom suprugom Rebeccom Rigg, a čak je i kuma njihovom sinu Harryju Bakeru.

Kidman je nedavno u intervjuima govorila o snažnoj kemiji između nje i kolege u seriji, rekavši da njihova energija na ekranu 'jednostavno vibrira'.

Razvod od Keitha Urbana

Nicole Kidman i Keith Urban službeno su se razveli u siječnju 2026. godine. No nekoliko mjeseci prije toga objavili su da se rastaju. Glumica je tada naglasila da joj je najvažnije zadržati stabilan odnos u obitelji i posvetiti se odgoju njihovih kćeri, Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14).

- Uvijek idem prema onome što je dobro. Najvažnija mi je obitelj i da zajedno idemo naprijed - rekla je Kidman.

Osim dvije kćeri s Urbanom, Kidman ima i dvoje odrasle djece, Isabellu (32) i Connora (30), koje je dobila u braku s Tomom Cruiseom.

U međuvremenu su se i oko Keitha Urbana pojavile glasine o novoj vezi, no navodna partnerica, pjevačica Karley Scott Collins, ranije je demantirala te tvrdnje nazvavši ih 'potpuno netočnima'.