Kekin na rođendan objavio live spot za 'Samo za taj osjećaj': 'Tad sam bio čupav i bezbrižan'

Na svoj 53. rođendan Mile Kekin objavio je prvi live spot za moderni rock klasik 'Samo za taj osjećaj', snimljen na koncertu u Vintage Industrial Baru krajem 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uvertira je to u 'Soundtrack za život - Live At Vintage', koncertni album i istoimenu turneju. Album će biti objavljen 30. siječnja na svim streaming servisima, ali i kao koncertni nastup na YouTubeu.

Aktualni Kekinov album 'Nježno đonom' predstavljen s novim bendom na koncertu u Vintageu naveliko hvali publika i kritika koja ga je uvrstila u 10 najboljih nacionalnih izdanja 2023., a sam ističe koncert kao jedan od najboljih u karijeri od 36 godina.

Foto: PROMO

'Samo za taj osjećaj' je pjesma koja je nastala prije više od dvadeset godina i nalazi se na kultnom albumu Hladnog piva 'Šamar', a Mile se poetski prisjeća nastanka pjesme:

- Bilo je to prije više od dvadeset godina kad sam se jednog jutra probudio star k'o Biblija. Danas se naravno pitam, koji mi je bio vrag?Kako to obično biva kod mene, odmah sam krenuo pisati pjesmu o tom osjećaju, kad sam još bio mlad, čupav i bezbrižan. Trebao mi tada netko reći da ne budem patetičan. Srećom nije jer inače nikad ne bih napisao 'Samo za taj osjećaj'. Kako je to pjesma o - da oprostite godinama, a kako danas baš punim još jednu, odlučio sam da mi bude prvi singl koji najavljuje koncertni album 'Live at Vintage'.