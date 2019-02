Kekin: Oni kojima se ne sviđam neka traže druge zabavljače...

Što je glazba mržnje izražena kroz sve glazbene pravce, kako je nastala, tko ju je stvorio, tko je i zašto izvodi, teme su šeste tribine iz ciklusa 'Zašto se mrzimo?' u organizaciji Centra za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust. Pod nazivom 'Glazba mržnje', tribina će biti u četvrtak, 21. veljače u 19 sati na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.

Foto: Promo/Facebook

Na tribini će govoriti skladatelj Mladen Tarbuk, etnomuzikologinja Mojca Piškor te glazbenici Saša Antić (45) i Mile Kekin (48), dok je moderator glazbeni kritičar i novinar Dubravko Jagatić.

Na spomenutoj javnoj tribini neće se samo govoriti o glazbi mržnje, nego će glazbene ilustracije izvoditi skladatelj Mate Matišić, Kvartet Tuba XL, Ljubomir Puškarić, prvak Opere HNK u Zagrebu, Le Zbor, TBF i Sedam saksofona Muzičke akademije.

Foto: Promo

- Svaki umjetnik na ovaj ili onaj način iskazuje svoje političke stavove, a u trenutku kad su ugrožene civilizacijske tekovine društva, sve ih je više. Tako je i kod nas i zanimljivo je da je recimo u zadnjih par godina društveni angažman bio više prisutan u pop glazbi nego u alternativnoj - rekao je Saša Antić, član benda TBF koji je odgovorio na pitanje što misli o cenzuri na glazbenoj sceni.

- Ne vidim smisla u zabranama i cenzuri, to je uvijek kontraproduktivno i proizvodi žrtve i mučenike što samo produbljuje netoleranciju. Međutim, sigurno da postoje granice što se smije, a što ne govoriti u javnom prostoru i to je određeno zakonom. Dalje je sve na institucijama, ali kod nas se često dužnosnici, koji bi trebali biti primjer, kompromitiraju, institucije gube autoritet i to se odražava na ponašanje malog čovjeka - rekao je Antić.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

Na tribini će govoriti i Mile Kekin, frontmen rock benda 'Hladno pivo' koji je i inače poznat po tome što nema dlake na jeziku, ali priznaje da zbog toga nikad nije imao probleme na glazbenoj sceni.

- Osim ponekog rijetkog dobacivanja sa sigurne distance od polupijanih prolaznika. Mislim da je normalna većina na mojoj strani, samo je problem što su tihi ili apatični - rekao je Kekin koji misli da je njegova 'dužnost' društveno se angažirati.

- Ja sam angažiran iz vrlo sebičnih pobuda, zato što ne želim trpjeti i gutati ove antitotalitarističke bajke pod kojima se skrivaju revizionisti. A publika kojoj se ne sviđam neka traži druge zabavljače, ima ih, hvala Bogu, dovoljno na estradi od kojih nećete čuti ništa kontroverzno. Većina glazbe danas je ultralight i bez kalorija - misli pjevač.

Foto: Promo

Pjevač 'Hladnog piva' komentirao je i nedavni karlovački slučaj zabrane koncerta Bajage. Naime, njegov bend tada je spremno odbio biti im zamjena u tom terminu.

- Mislim da je to bio glup potez gradonačelnika zbog kojih se grad Karlovac mjesecima provlačio kroz negativno intonirane članke i komentare. Takve stvari najmanje škode Bajagi ili Pivu, a puno više imidžu grada. Znam da u Karlovcu postoje super ljudi i udruge mladih koji nisu zaglavili u devedestprvoj i koji su živi dokaz da u Karlovcu ne žive samo zabranitelji - objašnjava Kekin.