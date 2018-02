Kelly Brook: Dečko me utišao kad sam ga pokušala zaprositi

Bili smo na znamenitosti Shirley Heights u Antigui i Barbudi i sunce je zalazilo pa me ponio trenutak, rekla engleska glumica, model i TV voditeljica Kelly Brook (38) za britanski magazin OK. Brook je ispričala kako je je na odmoru zaprosila svog dečka, modela, glumca i džudista Jeremyja Parisija (32).

- Pitala sam ga hoće li se oženiti mnome, a on je rekao da budem tiho, da su ljudi posvuda oko nas. Pokušala sam ga zaprositi, ali je rekao da ima posla i tražio me da se utišam - prepričala je smijući se, ali nije otkrila je li kleknula na jedno koljeno. Par je u vezi oko tri godine i manekenka je istaknula kako je to bila samo šala i nijedno od njih nije to shvatilo ozbiljno.

Last Week in Miami 🌹 A post shared by Kelly Brook (@iamkb) on Feb 18, 2018 at 9:49am PST

- Trenutačno smo jako sretni i ne mislim da nam je brak važan - rekla je Brook. Govoreći o mogućnosti da uskoro 'poradi' na djeci s Jeremyjem, objasnila je kako je njihovo roditeljstvo u 'Božjim rukama'. Manekenka se nedavno pojavila u televizijskoj emisiji Loose Women gdje se rasplakala i rekla da bi voljela da je ranije razmišljala o majčinstvu, a osvrnula se i na spontani pobačaj koji je imala u travnju 2011. dok je bila u vezi sa škotskim igračem ragbija Thomom Evansom (32).

Happy Place 💘💘 A post shared by Kelly Brook (@iamkb) on Feb 12, 2018 at 4:58pm PST

- Mislila sam kad zatrudnim da ću to lako iznijeti do kraja te imati bebu i sve će biti odlično. No to nije upalilo za mene, pa treba uvijek imati na umu da neće sve biti jednostavno za vas - ispričala je Brook. Dodala je bi usporila u svojim dvadesetima da je to znala i razmišljala ozbiljnije o majčinstvu kao sada. Manekenka je napisala autobiografiju 'Close Up' u kojoj opisuje teške trenutke nakon tog pobačaja, ali i drugog koji se dogodio u prosincu 2011.

Silica Mud Masks @bluelagoonis 💎 A post shared by Kelly Brook (@iamkb) on Jan 19, 2018 at 11:30am PST

- Dosta žena misli da može imati dijete kada god poželi, ali to funkcionira samo za dio njih. S vremenom sam shvatila da sam 'zapela' u svom svijetu posla, ali ne žalim zbog toga. Tada je to bio moj fokus i uspjela sam postići što sam željela u karijeri - napomenula je manekenka koja se u prošlosti četiri puta zaručila, no nikada se nije udala.