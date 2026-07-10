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ODMARA SA SINOM

Kelly Osbourne oduševila je pratitelje u jednodijelnom kupaćem kostimu u stilu korzeta

Piše Magdalena Mucić,
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Kelly Osbourne oduševila je pratitelje u jednodijelnom kupaćem kostimu u stilu korzeta
Foto: Instagram
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S obzirom da je odrasla pred očima javnosti, Kelly Osbourne su često vrijeđali zbog izgleda, no njena fotografija u kupaćem kostimu s velikim, slamnatim šeširom, popraćena je samo komentarima podrške i divljenja

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Najmlađa kćer legendarnog Ozzyja Osbournea objavila je na svom Instagramu fotografije s odmora na kojima pozira u bijelom jednodijelnom kupaćem u stilu korzeta. Look je upotpunila slamnatim šeširom i sunčanim naočalama, a ljetno izdanje otkrilo je i njene tetovaže, među i kojima onu posvećenu ocu. Kelly Osbourne (41) je, naime, nedavno u Londonu na bedro tetovirala okrugle naočale po kojima je njezin otac bio prepoznatljiv. 

S obzirom da je odrasla pred očima javnosti, Kelly su često vrijeđali zbog punašnog izgleda. Nakon što joj je otac preminuo prije godinu dana, kritizirali su ju da je premršava te optužili da koristi Ozempic. Kelly je tom prigodom kazala kako prolazi kroz najteže razdoblje u životu i da je njen izgled posljedica njenog žalovanja. 

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No, njena fotografija u kupaćem kostimu, popraćena je samo komentarima podrške i divljenja. Ispod fotografije, Kelly je napisala: sunce, more i nula isprika.

Kelly na odmoru uživa sa sinom Sidneyem kojeg dobila s bivšim zaručnikom Sidom Wilsonom krajem 2022..

- Ništa me ne usrećuje više nego kad njega vidim sretnog - napisala je uz fotografiju na kojoj je s nasmijanim dječačićem u moru.

Foto: Instagram

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