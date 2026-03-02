Obavijesti

ŠOKIRALA IZGLEDOM

Kelly Osbourne nakon što su mnogi kritizirali njen izgled: Udarate me kad sam na dnu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kelly Osbourne nakon što su mnogi kritizirali njen izgled: Udarate me kad sam na dnu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Kći Ozzyja Osbournea pojavila se na crvenom tepihu i ponovo primila kritike na izgled svog računa. Naime, neki smatraju kako izgleda kao da joj nije dobro te da je premršava

Kelly Osbourne (41) stigla je na dodjelu nagrada BRIT 2026. u pratnji majke Sharon i privukla veliku pozornosti. Na crveni tepih stigla je u crnoj haljini koja je istaknula njenu izrazito vitku figuru. 

BRIT Awards, in Manchester
Foto: Temilade Adelaja

To je ponovo potaknulo rasprave o njenom drastičnom gubitku kilograma, a mnogi su je kritizirali na društvenim mrežama. Neki su pisali da jednostavno 'ne izgleda dobro' i pitali su se za njeno zdravstveno stanje.

BRIT Awards, in Manchester
Foto: Temilade Adelaja

Ona se nakon tih negativnih komentara javila na Instagramu.

- Postoji posebna vrsta okrutnosti u povređivanju nekoga tko očito prolazi kroz nešto teško. Udarati me dok sam na dnu, sumnjati u moju bol, širiti moje borbe kao tračeve i okrenuti mi leđa kada mi najviše trebaju podrška i ljubav. Ništa od toga ne dokazuje snagu; samo otkriva dubok nedostatak suosjećanja i karaktera. Trenutačno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bih se uopće trebala morati braniti. Ali neću sjediti ovdje i dopustiti da me se dehumanizira na takav način - napisala je.

The Brit Awards 2026 - Red Carpet
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Još je u prosincu progovorila o svom izgledu, za kojeg je napisala kako je posljedica žalovanja.

- Onima koji misle da su duhoviti i zločesti pišući: ‘Jesi li bolesna?’, ‘Prestani uzimati Ozempic’ ili ‘Ne izgledaš dobro’ - moj tata je upravo preminuo i dajem sve od sebe. Jedino za što sada živim je moja obitelj. Odlučila sam s vama dijeliti sretnu stranu svog života, a ne onu tužnu - rekla je tada.

The Brit Awards 2026 - Red Carpet
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Inače, Kelly je još 2020. godine izgubila čak 39 kila nakon operacije želuca, a dodatno je smršavjela i nakon poroda radi promjena u prehrani i načina života. Iako je demantirala da koristi Ozempic, lijek za dijabetes koji neki koriste i radi mršavljenja, kasnije ga je nazvala zanimljivom alternativom vježbanju.

BRIT Awards, in Manchester
Foto: Isabel Infantes

- Mislim da je nevjerojatan. Postoji milijun načina da izgubite težinu, pa zašto ne kroz nešto što nije tako dosadno kao vježbanje - rekla je tada Osbourne. S druge strane je,  njena majka Sharon priznala kako je ona koristila Ozempic i izgubila 20 kg.

Inače, nagrada BRIT je bila posebno emotivna za obitelj Osbourne. Legendarnom Ozzyju je posthumno dodijeljena nagrada za životno djelo. Preuzele su je Sharon i Kelly.

BRIT Awards, in Manchester
Foto: Isabel Infantes

- Počašćena sam što primam ovu nagradu u ime svog prekrasnog supruga. Voljela bih da je ovdje i da je može sam primiti - rekla je Sharon kroz suze.

