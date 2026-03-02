Kelly Osbourne nakon što su mnogi kritizirali njen izgled: Udarate me kad sam na dnu

Kelly Osbourne (41) stigla je na dodjelu nagrada BRIT 2026. u pratnji majke Sharon i privukla veliku pozornosti. Na crveni tepih stigla je u crnoj haljini koja je istaknula njenu izrazito vitku figuru.

Foto: Temilade Adelaja

To je ponovo potaknulo rasprave o njenom drastičnom gubitku kilograma, a mnogi su je kritizirali na društvenim mrežama. Neki su pisali da jednostavno 'ne izgleda dobro' i pitali su se za njeno zdravstveno stanje.

Foto: Temilade Adelaja

Ona se nakon tih negativnih komentara javila na Instagramu.

- Postoji posebna vrsta okrutnosti u povređivanju nekoga tko očito prolazi kroz nešto teško. Udarati me dok sam na dnu, sumnjati u moju bol, širiti moje borbe kao tračeve i okrenuti mi leđa kada mi najviše trebaju podrška i ljubav. Ništa od toga ne dokazuje snagu; samo otkriva dubok nedostatak suosjećanja i karaktera. Trenutačno prolazim kroz najteže razdoblje u svom životu. Ne bih se uopće trebala morati braniti. Ali neću sjediti ovdje i dopustiti da me se dehumanizira na takav način - napisala je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Još je u prosincu progovorila o svom izgledu, za kojeg je napisala kako je posljedica žalovanja.

- Onima koji misle da su duhoviti i zločesti pišući: ‘Jesi li bolesna?’, ‘Prestani uzimati Ozempic’ ili ‘Ne izgledaš dobro’ - moj tata je upravo preminuo i dajem sve od sebe. Jedino za što sada živim je moja obitelj. Odlučila sam s vama dijeliti sretnu stranu svog života, a ne onu tužnu - rekla je tada.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Inače, Kelly je još 2020. godine izgubila čak 39 kila nakon operacije želuca, a dodatno je smršavjela i nakon poroda radi promjena u prehrani i načina života. Iako je demantirala da koristi Ozempic, lijek za dijabetes koji neki koriste i radi mršavljenja, kasnije ga je nazvala zanimljivom alternativom vježbanju.

Foto: Isabel Infantes

- Mislim da je nevjerojatan. Postoji milijun načina da izgubite težinu, pa zašto ne kroz nešto što nije tako dosadno kao vježbanje - rekla je tada Osbourne. S druge strane je, njena majka Sharon priznala kako je ona koristila Ozempic i izgubila 20 kg.

Inače, nagrada BRIT je bila posebno emotivna za obitelj Osbourne. Legendarnom Ozzyju je posthumno dodijeljena nagrada za životno djelo. Preuzele su je Sharon i Kelly.

Foto: Isabel Infantes

- Počašćena sam što primam ovu nagradu u ime svog prekrasnog supruga. Voljela bih da je ovdje i da je može sam primiti - rekla je Sharon kroz suze.