Kelly Osbourne šokirala svojom transformacijom: 'Sad kad sam mršava, opet me svi kritiziraju'

Prije deset mjeseci rodila je sina Sidneya, a Kelly Osbourne (38) sada je šokirala javnost kada se pojavila u izlasku u uskoj tigrastoj haljini.

Foto: WONG, JOOK

TV voditeljica, modna dizajnerica i glumica oduvijek je vodila rat s viškom kilograma kojih se nikako nije uspijevala riješiti. Sve do nedavno. U trudnoći je dosegnula nezdravu i opasnu težinu pa je nakon poroda odlučila poduzeti sve kako bi se bolje osjećala.

Foto: PA/Pixsell

. Priznala je da se osjećala očajno, teško je hodala i nije željela izlaziti iz kuće kako je netko ne bi vidio.

- Do nedavno nisam željela izaći na cestu da ljudi ne vide kolika sam. Skrivala sam se devet mjeseci u kući kako ne bih trpjela ponižavajuće i uvredljive komentare. Polako sam krenula u borbu s trudničkim kilogramima i kada sam došla do stare težine, pomislila sam – ‘Ne ide ti loše, sada samo nastavi‘ - otkrila je Kelly, a piše Independent.

Međutim, kada se ovih dana prvi put u javnosti pojavila s novom figurom, zabrinula je svoje obožavatelje drastičnom promjenom.

Foto: IPA/PIXSELL

Izrazito vitke linije i zategnutog lica izazvala je ogromnu znatiželju, a među mnogim komentarima našli su se i oni koji tvrde kako se zasigurno podvrgnula estetskim operacijama.

- To je moj oblik lica. Jedino sam napravila botoks, i to je to. Čudno mi je da me sada, kada sam mršava, opet svi kritiziraju i pokušavaju shvatiti što sam od sebe napravila. Ništa, samo sam smršavjela - izjavila je Kelly.

Kći slavnog rokera Ozzyja Osbournea je priznala da je 2018. zbog debljine bila na operaciji želučane premosnice i tada je skinula gotovo 40 kilograma, ali dio joj se vratio jer je priznala da nije krenula sa zdravijim načinom života, a s tim zahvatom nema gubitka kilograma ako se ne vježba i ne pazi što se jede.

Foto: Instagram

U slavnoj Osbourneovoj obitelji, plastična kirurgija nije strana. Njezina majka Sharon i brat Jack otvoreno su govorili o svojim zahvatima, no posljednjih godina Sharon je navodno zaustavila svoju sklonost plastičnim operacijama.

Nakon faceliftinga 2021. koji joj je ostavio jedno oko niže od drugog, prestala je sa zahvatima.

- Taj me zahvat zaustavio i uplašio. Stvarno sam to j***no dobro izgurala s tim posljednjim faceliftingom i sada sam dobro - Sharon je rekla za The Sun jednom prilikom.