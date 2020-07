Kelly otkrila tajne iza pozornice: 'Rad s Beyonce bio je mučenje'

Stalno sam razmišljala da ne mogu nositi neku haljinu jer će me uspoređivati s njom ili da ne mogu otpjevati neku pjesmu jer će svi reći da zvučim poput Beyonce, rekla je Kelly Rowland

<p><strong>Beyoncé Knowles </strong>(38) i <strong>Kelly Rowland</strong> (39) skupa su osnovale i pjevale u grupi Destiny's Child. Kelly je s Beyonce nastupala čak 13 godina, a potom je svaka krenula svojim putem. Rowland se u emisiji 'The Voice Australia' požalila kako je godinama živjela u sjeni Beyonce i da je to loše utjecalo na njezino samopouzdanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beyonce napunila 38 godina</strong></p><p>- Možete li zamisliti kako je to biti u grupi s Beyonce? Bilo je to mučenje u mojoj glavi. Stalno sam razmišljala da ne mogu nositi neku haljinu jer će me uspoređivati s njom ili da ne mogu otpjevati neku pjesmu jer će svi reći da zvučim poput Beyonce - rekla je Kelly. </p><p>Kaže kako ju je to deset godina mučilo te je uvijek osjećala teret na leđima. </p><p>Grupa je prodala više od 50 milijuna primjeraka svojih CD-ova i singlova te se smatraju jednom od najuspješnijih ženskih grupa ikada. Menadžer im je bio Beyoncein otac <strong>Matthew Knowles </strong>(68). </p><p>Kelly je tijekom svoje samostalne karijere osvojila niz nagrada poput Billboard i Soul Train Music Awards, a također je nominirana za dva Grammyja. <br/> </p>