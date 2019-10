Kendall ima 'brata blizanca': 'Krio sam se od očiju javnosti'

Amatareskim modelom, ljubiteljem svih stvari i onim što ga čini posebnim - bratom blizancem manekenke Kendall Jenner (23), predstavlja se influencer Kirby Jenner.

Ovaj osebujan lik ustvari je komičar i majstor Photoshopa. Njegova sposobnost realnog uklapanja svojih fotografija u fotografije na kojima je Kendall, ali i ostatak ove obitelji, čine ga pravim čarobnjakom u spomenutom programu. Javnost o njemu ne zna puno, s obzirom na to da se u svijet društvenih mreža probio predstavljajući se isključivo kao brat blizanac Kendall Jenner.

- Većinu života sam proveo izvan očiju javnosti, uglavnom zato što me nije zanimalo biti na televiziji. Kada je moja obitelj snimala prvu sezonu emisije 'Keeping up with the Kardashians', bilo mi je deset godina i bio sam opsjednut rolanjem, pa sam se samo toga držao. Jedne sam se godine trebao pojaviti u showu, no slučajno sam zaglavio u cijevi za odvod pred kućom i tamo proveo dva mjeseca. Uglavnom, sada bih se ipak volio više pojavljivati u showu jer počinjem shvaćati svoju karijeru ozbiljnije - kaže Kirby.

Kirby tvrdi kako nije znao što je Instagram sve dok mu prijateljica Karen nije rekla da treba napraviti profil.

- Pitao sam: 'Što je to Instagram?' Tada mi je sestra blizanka Kendall rekla: 'Treba ti korisničko ime i lozinka.' Stoga sam stavio korisničko ime 'kirbyjenner', i lozinku 'L-O-Z-I-N-K-A'. Kanije sam ju promijenio u 'promijenjena' jer mi je dva puta ukraden identitet. Moj omiljeni video je onaj na kojem ja i moje sestre čavrljamo i jedemo salatu jer to tako dobro opisuje naš život – čavrljanje i salata - dodao je influencer.

Obožavaju ga i svjetski mediji, pa je tako kao jedan od članova Kardashian-Jenner klana 2016. godine dao intervju za Teen Vogue, BBC Radio i mnoge druge časopise i portale.

