Kendall Jenner je odlučila stati na kraj nagađanjima da ona voli djevojke: 'To nije istina'
Manekenka Kendall Jenner (30) otvoreno je govorila o svojoj seksualnosti i prekinula glasine koje kruže društvenim mrežama već godinama. Naime, pričalo se da je potajno lezbijka, a ona je u podcastu 'In Your Dreams' sve opovrgnula.
- Postoji cijela strana interneta koja misli da sam lezbijka. Znate što me zapravo smeta? Koliko su ljudi zbog toga zli. Nije riječ o podršci ili prihvaćanju, već o brutalnosti i napadima: 'Što, dovraga, radiš' - rekla je.
Dodala je kako se ne identificira kao lezbijka, ali bi bila iskrena da jest.
- Shvaćam da 'izlazak' nije lak za nikoga. Mogu govoriti za sebe i znam da bih ja 'izašla' da je to moj slučaj i da bih sada bila otvorena oko toga. Nemam problema s tim - govori Kendall.
Dodaje kako joj nije jasno zašto neki tvrde da ona nešto skriva.
- Postoji narativ da nešto skrivam… Vidjela sam stvarno čudne stvari, poput tvrdnji da bi to bilo 'loše za moj posao'. Ne razumijem to - rekla je.
- Dakle, sada nisam lezbijka i ne mislim da ću biti, ali ne zatvaram vrata životnim iskustvima - zaključila je.
Inače, Kendall se tijekom godina povezivalo s brojnim poznatim imenima. U ranijim godinama povezivalo ju se s Harryjem Stylesom (31), s NBA igračem Devinom Bookerom (29) i posljednje, s pjevačem Bad Bunnyjem (31).
