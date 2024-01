Kendall Jenner počastila fanove novom fotkom: Ispod prozirne haljine nije nosila grudnjak...

Na početku 2024. godine, brojni slavni osvrnuli su se na godinu iza nas, a jedna od njih je i poznata manekenka Kendall Jenner (28). Osim dobrih želja, pratitelje je počastila i fotkama u izazovnoj haljini ispod koje nije nosila grudnjak.

- Godine prolaze i kao da idu sve brže i brže. Prisutnost i vrijeme je sve što mogu tražiti. Tako sam zahvalna za ono što je prošlo, tako optimistična za ono što dolazi - napisala je Kendall i poslala poruku obožavateljima.

- Volite ljude koji su vam blizu srca i ne gubite ni sekunde 2024., obaspi me ljubavlju i smijehom, zahvalnošću i rastom, strpljenjem i prisutnošću - dodala je manekenka, a na jednoj od fotki pozirala je i sa suprugom pjevača Justina Biebera, Hailey Bieber.

Pokazala je fanovima kako uživa na plaži pijući vino, a u prozirnoj haljini s otvorom na trbuhu otkrila je svoju vitku figuru. Međutim, mnogi su komentirali ono što je ipak palo u prvi plan na novoj objavi Kendall.

- Ne pitajte me boju ničega, ništa nisam uočio - našalio se jedan pratitelj, a većina je pisala kako je 'prekrasna'.

Foto: Instagram

- Iskreno, kako je krenulo, možeš i gola hodati okolo. Sve smo ionako vidjeli - ipak je poručio drugi.

Foto: JWNY

Nije ovo prvi put da se Kendall odlučila na kombinaciju ispod koje nije nosila donje rublje. Često se na takav pothvat ohrabrila i prethodnih godina.

Inače, Kendall je prošle godine dospjela na Forbesovu listu '30 under 30', a zbog toga je naišla na kritike. Neki su bili ponosni na njen uspjeh i tvrdili kako je to zaslužila, a drugi su pojasnili da je to sve zato što ima poznatu majku.

Podsjetimo, nedavno su bliski izvori Kendall otkrili kako je navodno prekinula romansu s portorikanskim reperom Bad Bunnyjem (29).

Nakon niti godinu dana veze, presudio im je pretrpani raspored zbog kojeg se nisu mogli uskladiti i vidjeti. Njihovo je zadnje druženje u javnosti bilo na zabavi Saturday Night Livea u listopadu, kada je manekenka došla podržati Bad Bunnyja koji je bio voditelj i glazbeni gost u emisiji.