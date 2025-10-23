Obavijesti

ŠOKIRALA KRIS

Kendall Jenner pred kamerama otkrila gdje je izgubila nevinost

Kendall Jenner pred kamerama otkrila gdje je izgubila nevinost
Jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela Kendall Jenner u premijeri 7. sezone serije „The Kardashians“ ispred majke je otkrila gdje je izgubila nevinost, a komentirala je i kako je Kris bila blaga u odgoju

Kendall Jenner otkrila je sočan detalj o svom seksualnom životu, kojim je šokirala mamu Kris Jenner.

Kako piše TMZ, sve se odvija u premijeri 7. sezone serije „The Kardashians“ kada je Kendall, dok se pakirala iz kuće u kojoj je odrasla, usputno izjavila da je izgubila nevinost u svojoj staroj spavaćoj sobi, i to pred majkom, koja je ostala zaprepaštena.

- Gdje sam, pobogu, ja tada bila?! - šokirano je izjavila Kris.

Ispostavilo se da je Kendall blefirala, jer je kasnije priznala da je zapravo izgubila nevinost kod dečka, a za sada nije poznato o kome se radi. 

Ova situacija potaknula ju je da prokomentira koliko je Kris opuštena mama. 

- Ne samo da nije znala, nego je stvarno nije bilo briga. Bila je kao: 'Izlaziš i nema te do srijede? Super. Nikad se ne vraćaj - rekla je, dodavši kako su one 'djeca broj pet i šest, i ona jednostavno više nije imala energije za nas'.

