Kesovija nakon pobjede Leta 3: 'Tako sam zaurlala da je cijela Graščica čula kako se derem'

Let 3 je odnio pobjedu na Dori, a s pjesmom 'Mama ŠČ' osigurali su si odlazak na Eurosong u Liverpool. Neobični stihovi pjesme privukli su pozornost javnosti, a mnoge kolege dali su im podršku. Jedna od njih je i hrvatska diva Tereza Kesovija (84) koja je 2020. godine s njima ostvarila suradnju na novoj verziji pjesme 'Sam u vodi' s kultnog albuma 'Two Dogs Fucking'.

- Ja sam navijala ko luda za Let 3!I kad sam čula da su oni pobijedili, ja sam tako zaurlala da je cijela Graščica čula kako se derem: Bravoo! - rekla je Tereza za Danas.hr.

- Često sam se puta pitala: zašto baš takav repertoar, takav pristup, takvo viđenje? Međutim, kasnije sam došla do zaključka da oni to sve rade kao svoj protest svemu lošem što se događa u našem društvu. Meni je to automatski postalo prihvatljivo jer sam ionako neka vrsta buntovnika, iako to možda nježno dajem do znanja - kazala je Tereza 2020. za Jutarnji list.

Tereza Kesovija je davne 1966. također nastupala na Eurosongu koji se tada održao u Luksemburgu. Naime, te godine Jugoslaviju je predstavljala Slovenka te je Tereza Kesovija nastupila za Monako s pjesmom 'Bien plus fort' (hrv. Puno jače). Naime, imala je veliku podršku monegaške princeze Grace Kelly, koja je bila njezina velika obožavateljica. U Luksemburgu nije se baš proslavila te je završila na posljednjem mjestu bez bodova.

Nastupila je na Eursongu još 1972. godine, ali ovaj put za Jugoslaviju s pjesmom 'Muzika i ti' te je tada završila na visokom 9. mjestu.

