NOVA ROMANSA

Kevin Costner ljubi mlađahnu redateljicu Kelly Noonan Gores

Kevin Costner ljubi mlađahnu redateljicu Kelly Noonan Gores
Foto: Canva

Kevin Costner i Kelly Noonan Gores nedavno su viđeni zajedno, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, kaže izvor

Glumac Kevin Costner (70) povremeno izlazi s redateljicom Kelly Noonan Gores (46), potvrdilo je više izvora za magazin People.

Njih su dvoje nedavno viđeni zajedno, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, kaže izvor.

- Kelly se viđa s Kevinom, ali to je vrlo opušteno. Ona misli da je divan i zanimljiv - rekao je neimenovani izvor.

Redateljica Kelly Noonan Gores od 2016. godine bila je u braku s Alecom Goresom, a par se rastao prošle godine.

- Bilo je mučno. Iako sam ja započela razgovor, nijedno od nas nije ovo željelo i bilo je izuzetno srceparajuće - rekla je u svom podcastu Heal with Kelly u siječnju, dok je objašnjavala "najtežu godinu" svog života. Gores s bivšim suprugom ima kćer Riley (6).

SUDE SE ZBOG ALIMENTACIJE Kevin Costner otkrio voli li još Christine Baumgartner nakon teškog razvoda: 'Ovo je loše'
Kevin Costner otkrio voli li još Christine Baumgartner nakon teškog razvoda: 'Ovo je loše'

- Izlasci joj ipak nisu veliki prioritet - kaže jedan izvor o Goresu.

- Prošla godina bila je burna za nju. Rastala se od supruga prošlog ljeta i tada je živjela u kući u Pacific Palisadesu koja je izgorjela. Fokusirana je na svoju kćer i svoje zdravlje - dodaje.

Podsjetimo, Kevin Costner (70) te također prošle godine rastavio od dotadašnje supruge ​​Christine Baumgartner (51) nakon pravne bitke, a u braku su bili od 2004. godine.

