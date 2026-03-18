BURNE REAKCIJE NA MREŽAMA

Kevin Hart nezadovoljan svojom voštanom figurom! 'Koji vrag?!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Kevin Hart nezadovoljan svojom voštanom figurom! 'Koji vrag?!'
Foto: instagram/reuters

U Hollywood Wax Museumu u Pigeon Forgeu nedavno je predstavljena voštana figura slavnog glumca i komičara Kevina Harta. Sudeći po njegovoj burnoj reakciji, uopće mu se ne sviđa...

Slavni komičar i glumac Kevin Hart nije nimalo sretan svojom najnovijom voštanom figurom. Svoje je nezadovoljstvo podijelio na Instagramu, pokrenuvši lavinu reakcija i šala na račun kipa koji mu, prema mišljenju mnogih, uopće ne sliči. Na društvenim mrežama objavio je video na kojem se vidi voštana figura koja bi ga trebala predstavljati, a nosi kožnatu jaknu i zlatni lanac te stoji raširenih ruku. Kevin nije skrivao koliko je razočaran. 

FOTO Ovim slavnim frajerima žene ne mogu odoljeti, iako neki imaju i manje od 170 cm

- Koji vrag je ovo?! Što sam skrivio ovim ljudima? Ovo je napad... Tko je, kvragu, ovo napravio? U ovom trenutku, ovi me muzeji samo pokušavaju rasplakati. Ovo s***e treba prestati. Zahtjevam da naprave figuru ponovno! - napisao je komičar. 

U komentarima su mnogi krenuli zbijati šale na voštanu figuru, a među njima je bio i Hartov kolega Dwyane 'The Rock' Johnson koji je napisao: 'SAVRŠENA je, nemoj ništa mijenjati'. 

83rd Annual Golden Globes First-Time Nominee Luncheon in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

'Ovo je Devin Hart', 'To se dogodi kad naručiš svoju voštanu figuru s Temua', 'Možda ti mogu isplatiti neku kompenzaciju', 'Pa ovo je najgora voštana figura koju sam ikad vidio', samo su neki od komentara. 

Kevin Hart u suzama je ispratio kćer koja kreće na fakultet: 'Ponosan sam, svijet je tvoj...'

Sporna statua Kevina Harta otkrivena je prošlog tjedna u Hollywood Wax Museumu u Pigeon Forgeu u Tennesseeju, navodi Page Six. 

