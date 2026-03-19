Kevin Spacey postigao nagodbu u tužbama za seksualne napade

Američki glumac Kevin Spacey, dobitnik Oscara, postigao je povjerljivu nagodbu s trojicom Britanaca koji su podnijeli građanske tužbe na Visokom sudu u Londonu, optužujući ga za seksualni napad između 2000. i 2013. godine, prema sudskom nalogu objavljenom ovog tjedna.

Dvojica tužitelja bila su među svjedocima koji su dali iskaz tijekom Spaceyjeva kaznenog suđenja u Londonu 2023., gdje je sada 66-godišnji glumac oslobođen svih optužbi.

Spacey, jedna od najvećih holivudskih zvijezdi prije nego što je prvi put optužen za seksualni napad 2017., dosljedno je negirao optužbe za seksualno nedolično ponašanje i rekao da se incidenti navedeni u tužbama nisu dogodili ili su bili sporazumni.

Sudski nalog od 13. ožujka navodi da su tužbe obustavljene nakon nagodbe, što znači da se suđenje koje je bilo zakazano za listopad sada neće održati.

Spaceyjevi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar. Glasnogovornik odvjetnika tužitelja odbio je komentirati.

Spacey, koji je osvojio Oscare za filmove "Vrtlog života" i "Privedite osumnjičene", izbačen je iz televizijske serije "Kuća od karata" i uklonjen iz filma "Sav novac svijeta" nakon što su se pojavile prve optužbe za seksualni napad.

Građansku tužbu protiv Spaceyja u Sjedinjenim Državama porota je odbacila 2022., a sljedeće godine suđeno mu je u Londonu zbog optužbi za seksualni napad na četvoricu muškaraca u Britaniji. Oslobođen je svih devet optužbi.