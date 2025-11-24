Kevin Spacey komentirao natpise da živi na ulici: 'Živim u hotelima, ali nisam beskućnik'

Kevin Spacey odlučio je razjasniti svoju trenutačnu životnu situaciju nakon medijskih napisa koji su sugerirali da je beskućnik. U videu koji je objavio na Instagramu rekao je da su njegove izjave o životu u hotelima i Airbnb apartmanima bile pogrešno protumačene.

Glumac je poručio da cijeni podršku – “tisuće ljudi” su mu navodno ponudile mjesto za boravak ili se raspitivale je li dobro. Ipak, Kevin Spacey napominje da bi bilo neiskreno dopustiti ljudima da misle da je “beskućnik u uobičajenom smislu.

- Moja srca su sa svima onima koji žive na ulici, u automobilima ili se borbe s financijama – ali to nije moj slučaj - poručio je.

Glavni je nesporazum potekao iz intervjua kojeg je Spacey dao The Telegraphu, u kojem je rekao da “doslovno nema dom” te da živi u hotelima i Airbnbima dok putuje “tamo gdje je posao”.

Spacey je kritizirao naslov iz The Telegrapha, kojeg naziva “namjerno obmanjujućim” i optužio novine da su za kliktanje unakazile istinu, unatoč dobrim namjerama novinara Micka Browna.

Što se tiče financija, Spacey priznaje da mu nije lako – pravni troškovi posljednjih sedam godina bili su “astronomski”, a ono što posjeduje trenutno je u skladištu. Ipak, naglašava da je radio gotovo bez prestanka ove godine i da vidi svjetlo na kraju tunela: nada se da će jednog dana moći “odlučiti gdje želi ponovno uspostaviti dom