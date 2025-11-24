Obavijesti

Kevin Spacey komentirao natpise da živi na ulici: 'Živim u hotelima, ali nisam beskućnik'

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Nakon kontroverznog intervjua javio se s vlastitim objašnjenjem. Financijski prolazi kroz težak period, ali naglašava da nije bez doma. Tvrdi da su ga mediji senzacionalistički prikazali

Kevin Spacey odlučio je razjasniti svoju trenutačnu životnu situaciju nakon medijskih napisa koji su sugerirali da je beskućnik. U videu koji je objavio na Instagramu rekao je da su njegove izjave o životu u hotelima i Airbnb apartmanima bile pogrešno protumačene.

Glumac je poručio da cijeni podršku – “tisuće ljudi” su mu navodno ponudile mjesto za boravak ili se raspitivale je li dobro. Ipak, Kevin Spacey napominje da bi bilo neiskreno dopustiti ljudima da misle da je “beskućnik u uobičajenom smislu.

 - Moja srca su sa svima onima koji žive na ulici, u automobilima ili se borbe s financijama – ali to nije moj slučaj - poručio je.

Glavni je nesporazum potekao iz intervjua kojeg je Spacey dao The Telegraphu, u kojem je rekao da “doslovno nema dom” te da živi u hotelima i Airbnbima dok putuje “tamo gdje je posao”.

Actor Kevin Spacey departs the Manhattan Federal Court following his civil sex abuse case trial in New York
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Spacey je kritizirao naslov iz The Telegrapha, kojeg naziva “namjerno obmanjujućim” i optužio novine da su za kliktanje unakazile istinu, unatoč dobrim namjerama novinara Micka Browna. 

Što se tiče financija, Spacey priznaje da mu nije lako – pravni troškovi posljednjih sedam godina bili su “astronomski”, a ono što posjeduje trenutno je u skladištu.  Ipak, naglašava da je radio gotovo bez prestanka ove godine i da vidi svjetlo na kraju tunela: nada se da će jednog dana moći “odlučiti gdje želi ponovno uspostaviti dom

