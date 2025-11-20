Obavijesti

ŽIVOT NAKON SKANDALA

Kevin Spacey: Beskućnik sam, nemam dom ni prihode...

Piše Dora Pek,
Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Kevin Spacey, nekad velika holivudska zvijezda, danas je bez doma. Nakon optužbi za seksualno zlostavljanje 2017. godine, izgubio je uloge i prihode te godinama plaćao skupe sudske procese

Do 2017. godine Kevin Spacey bio je na vrhuncu karijere. Onda su počele stizati optužbe za seksualno zlostavljanje. Glumac je sve negirao, ali posljedice su bile brze: projekti su otkazani, ugovori raskinuti, a njegovo ime nestalo je iz velikih produkcija. Sedam godina borio se na sudovima i plaćao visoke pravne troškove, dok je istovremeno imao vrlo malo prihoda. 

Danas se seli iz hotela u hotel i iz Airbnba u Airbnb, a sve što ima stane mu u jedan kofer.

NAKON OPTUŽBI Kevin Spacey zaplakao je usred emisije: 'Dužan sam milijune, a i kuću su mi sad zaplijenili...'
- Idem tamo gdje je posao. Doslovno nemam dom, to je ono što pokušavam objasniti - rekao je dvostruki dobitnik Oscara u nedavnom intervjuu za The Telegraph.

Kaže da mu je financijska situacija vrlo loša upravo zato što mu filmska industrija više ne želi dati priliku i jer je godinama trošio novac na pravne procese. Otvoreno priznaje da je beskućnik, a zbog financijskih problema izgubio je i kuću u Baltimoreu, jedino mjesto koje je smatrao svojim pravim domom. Prodana je na aukciji jer više nije mogao podmirivati troškove i kredite.

- Troškovi u posljednjih sedam godina bili su astronomski, a prihodi minimalni - dodao je.

Actor Kevin Spacey arrives at Central Criminal Court in London
Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Od 2017. godine, zvijezdu filmova 'Američka ljepota' i 'Kuća od karata' optužilo je za seksualno zlostavljanje više od desetak muškaraca, a on je porekao te optužbe. Oslobođen je krivnje u slučaju iz 2023. godine u Londonu, u kojem su četiri muškarca rekla da ih je seksualno napao između 2001. i 2013. godine.

Također, Spacey je oslobođen odgovornosti u građanskoj tužbi iz 2022. godine. Pokrenuo ju je glumac Anthony Rapp, koji je tvrdio da ga je Spacey 1986., kad je imao 14 godina, zlostavljao.

Kevin Spacey court case
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

