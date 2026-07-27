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UŽIVAO U HRANI

Kevin Spacey proslavio 67. rođendan u Dubrovniku!

Piše 24sata,
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Kevin Spacey proslavio 67. rođendan u Dubrovniku!
Foto: Instagram
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Glumac boravi na hrvatskoj obali u društvu prijatelja, među kojima je i naš redatelj Jakov Sedlar, s kojim je sinoć uživao u morskim specijalitetima u Fish Restoranu Proto

Admiral

Kevin Spacey ovih dana boravi na hrvatskoj obali u društvu prijatelja, među kojima je i naš redatelj Jakov Sedlar, s kojim je sinoć uživao u morskim specijalitetima u Fish Restoranu Proto povodom svoga 67. rođendana. 

Cijeli restoran otpjevao mu je pjesmu 'Sretan rođendan' na engleskom jeziku, a mnogi turisti nisu odoljeli da ga ne zamole za zajedničku fotografiju, piše Večernji list.

- Fish Restaurant Proto imao je zadovoljstvo i čast sinoć ugostiti jednog od najpoznatijih svjetskih filmskih glumaca, Kevina Spaceyja, dvostrukog dobitnika Oscara i dobitnika brojnih međunarodnih filmskih i kazališnih priznanja - napisali su u objavi. 

Glumac je 2008. također posjetio Hrvatsku. Tom prigodom boravio je u Dubrovniku i na Hvaru.

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