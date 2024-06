Khloe Kardashian otkrila svoj ljubavni status: 'Mislite da ću biti u celibatu do kraja života?'

Nisam se viđala ni s kim dvije i pol godine, to i nije tako ludo, rekla je reality zvijezda Khloe Kardashian (39), prenosi People. Naime, nedavno u novoj epizodi showa 'Keeping Up With the Kardashians' progovorila je o svom ljubavnom životu. Bivši partner njezine sestre Kourtney, Scott Disick pitao ju je traži li novu ljubav i ide li na spojeve.

- Ne želim to - bila je jasna Khloe te se požalila kako je ljudi osuđuju zbog njezinog odabira. Priznala je kako se želi posvetiti djeci.

- Misliš li da ću biti u celibatu do kraja života? Ne želim da itko prekida moju trenutnu rutinu. Recimo da sad izlazim s nekim. Nemam pojma kako se viđati s nekim kad imam djecu zato što te neću dovesti kući kod moje djece, niti ću ići kod tebe gdje me možeš ubiti u podrumu, niti ću ići u javni restoran gdje nas mogu fotografirati jer ćeš onda postati ‘samo jedan u nizu‘ u očima javnosti - rekla je.

Prisjetimo se, Khloe i bivši partner Tristan Thompson, koji ju je više puta prevario, imaju dvoje djece. Prekinuli su prije dvije godine.

