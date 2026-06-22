Kidman bivšem suprugu Keithu Urbanu čestitala Dana očeva

Nicole Kidman obilježila je ovogodišnji Dan očeva emotivnom objavom na društvenim mrežama, posvetivši riječi podrške svim očevima, uključujući i svog bivšeg supruga, glazbenika Keitha Urbana.

Glumica je 21. lipnja na Instagramu podijelila dvije crno-bijele fotografije iz obiteljskog arhiva, a jedna od njih prikazuje Urbana kako na leđima nosi njihove kćeri Sunday Rose i Faith Margaret dok su još bile djevojčice.

„Sretan Dan očeva svim očevima“, napisala je Kidman uz fotografije.

Foto: instagram

Objava dolazi samo šest mjeseci nakon što su Nicole Kidman i Keith Urban službeno okončali razvod, čime je ovo bio njihov prvi Dan očeva nakon završetka braka.

Slavna glumica i zvijezda country glazbe vjenčali su se 2006. godine te zajedno imaju dvije kćeri – 17-godišnju Sunday Rose i 15-godišnju Faith Margaret. Vijest o prekidu braka javno su objavili u rujnu 2025. godine, nakon 19 godina zajedničkog života.

Osim bivšem suprugu, Nicole je tijekom Dana očeva odala počast i svom pokojnom ocu, dr. Antonyju Kidmanu. Na društvenim mrežama podijelila je crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva na kojoj je njezin otac drži u naručju.

Oscarovka je tijekom godina često govorila o snažnoj povezanosti s roditeljima. Njezin otac, ugledni psiholog i biokemičar dr. Antony Kidman, preminuo je 2014. godine u 75. godini života, dok je njezina majka Janelle Kidman umrla u rujnu 2024. u 84. godini.

U intervjuu za časopis GQ krajem 2024. godine glumica je iskreno govorila o suočavanju s gubitkom roditelja.

„Ponekad se još uvijek budim plačući i hvatajući zrak“, priznala je.

Dodala je kako život s godinama postaje sve složenije putovanje.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

„Život je doista putovanje i to vas snažno pogodi kako starite. Ako se ne pokušavate otuđiti od emocija i ako ih u potpunosti proživljavate, tada sve osjećate mnogo intenzivnije“, rekla je.

Nicole Kidman iz braka s Tomom Cruiseom ima i dvoje odrasle djece, Bellu (33) i Connora (31). Više je puta istaknula kako joj upravo majčinstvo daje osjećaj stabilnosti i životne svrhe.

„Moja djeca daju mi svrhu – biti njihova zaštitnica i vodič te im pružiti sigurnost i mjesto na kojem uvijek mogu odrastati bez straha“, izjavila je u intervjuu za Harper's Bazaar u listopadu 2025. godine.

Foto: KEVIN WURM/REUTERS

Glumica je naglasila kako je upravo povezanost s ljudima, obitelj i životna iskustva održavaju ispunjenom i daju joj energiju.

Unatoč osobnim gubicima i promjenama u privatnom životu, Nicole Kidman nastavlja otvoreno govoriti o važnosti obitelji, roditeljstva i emocionalne povezanosti, što je još jednom pokazala i ovogodišnjom objavom povodom Dana očeva.

*uz korištenje AI-ja

