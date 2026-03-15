Kiki Rahimovski predstavio je novu pjesmu: Poslušajte je

Kristijan Kiki Rahimovski publici predstavlja novi singl “Putnik”, emotivnu baladu s kojom će nastupiti na Zagrebački festival, a pjesma već ulazi u rotacije brojnih hrvatskih i regionalnih radijskih postaja.

“Putnik” govori o ljubavi koja se dogodi u krivo vrijeme i na krivom mjestu, o dvoje ljudi koji se iskreno vole, ali znaju da ponekad moraju pustiti jedno drugo kako bi izbjegli probleme koje ta veza nosi.

- Ova pjesma je jako emotivna i jedva čekam da je ljudi čuju. Govori o ljubavi koja je stvarna, ali ponekad jednostavno nije suđena - kaže Rahimovski.

Singl ujedno najavljuje i njegov novi studijski album koji donosi zreliji pop-rock zvuk i novo kreativno poglavlje u karijeri.

Album je nastao u suradnji s izdavačkom kućom LOUD DIGITAL, gdje je Rahimovski radio s autorom Markom Lasićem Neredom, koji potpisuje tekstove, te producentom Natkom Smoljanom, koji je oblikovao zvuk albuma.

– Nered i ja smo odmah kliknuli. On je napisao prekrasne tekstove i autorski raspisao cijeli album, ja sam ih uglazbio, a Natko je došao u studio s vrlo jasnom vizijom kakav zvuk trebamo da bi ovo zaista bilo novo poglavlje moje karijere – kaže Kiki.

Dodaje kako mu ova suradnja donosi novu energiju i kreativni zamah.

– Konačno imam ljude oko sebe s kojima se kreativno nadopunjujem i osjećam da su pred nama jako lijepe stvari.