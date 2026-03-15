BALADA 'PUTNIK'

Kiki Rahimovski predstavio je novu pjesmu: Poslušajte je

Kiki Rahimovski predstavio je novu pjesmu: Poslušajte je
"Putnik" govori o ljubavi koja se dogodi u krivo vrijeme i na krivom mjestu, o dvoje ljudi koji se iskreno vole, ali znaju da ponekad moraju pustiti jedno drugo kako bi izbjegli probleme koje ta veza nosi

Kristijan Kiki Rahimovski publici predstavlja novi singl “Putnik”, emotivnu baladu s kojom će nastupiti na Zagrebački festival, a pjesma već ulazi u rotacije brojnih hrvatskih i regionalnih radijskih postaja.

“Putnik” govori o ljubavi koja se dogodi u krivo vrijeme i na krivom mjestu, o dvoje ljudi koji se iskreno vole, ali znaju da ponekad moraju pustiti jedno drugo kako bi izbjegli probleme koje ta veza nosi.

- Ova pjesma je jako emotivna i jedva čekam da je ljudi čuju. Govori o ljubavi koja je stvarna, ali ponekad jednostavno nije suđena - kaže Rahimovski.

Singl ujedno najavljuje i njegov novi studijski album koji donosi zreliji pop-rock zvuk i novo kreativno poglavlje u karijeri.

Album je nastao u suradnji s izdavačkom kućom LOUD DIGITAL, gdje je Rahimovski radio s autorom Markom Lasićem Neredom, koji potpisuje tekstove, te producentom Natkom Smoljanom, koji je oblikovao zvuk albuma.

– Nered i ja smo odmah kliknuli. On je napisao prekrasne tekstove i autorski raspisao cijeli album, ja sam ih uglazbio, a Natko je došao u studio s vrlo jasnom vizijom kakav zvuk trebamo da bi ovo zaista bilo novo poglavlje moje karijere – kaže Kiki.

Dodaje kako mu ova suradnja donosi novu energiju i kreativni zamah.

– Konačno imam ljude oko sebe s kojima se kreativno nadopunjujem i osjećam da su pred nama jako lijepe stvari.

