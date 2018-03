Kilmer je bio toliko zaljubljen da je zbog nje pisao poeziju

Iako je na pragu šezdesete, Michelle Pfeiffer (59) može se pohvaliti mladolikim izgledom. Neki su je svrstavali uz bok Julije Roberts koju su često proglašavali najljepšom ženom na svijetu, ali ova glumica nije se oduvijek smatrala ljepoticom.

Foto: YouTube screenshot POČECI Dvije godine prije nego što je igrala u nastavku ‘Briljantina’ glumila je u filmu ‘Vitezovi Hollywooda’ - U djetinjstvu sam hodala kao patka i imala sam ogromna usta. Zvali su me blatna kornjača – rekla je. Bila je najviša u razredu i voljela se potući s dečkima. Nije se znala ponašati u muškom društvu i nije odlazila na spojeve. Često je izostajala s nastave, a prvi automobil, crveni Mustang, razbila je pod utjecajem opijata.

Foto: YouTube screenshot ZAVODNICA U filmu ‘Doba nevinosti’ igrala je fatalnu groficu Ellenu Olensku koja je ljubovala s Danielom Dayom Lewisom Njezin otac bio je trgovac, a majka domaćica te su Michelle usmjeravali obrazovanju. U srednjoj školi zanimali su je samo satovi glume. Nakon mature prijavila se na izbor ljepote i odnijela titulu Miss Orange Countryja. To ju je ohrabrilo da se prijavi i na izbor za Miss u Los Angelesu. Iako nije ostvarila značajan uspjeh, to joj je otvorilo vrata u svijet glume.

Foto: SYSTEM Sa Seanom Conneryjem u ‘Ruskoj kući’ Upoznala je agenta koji joj je pomogao da zaigra u televizijskim reklamama, a poslije i u serijama pa filmovima. Debitirala je u televizijskoj seriji 'Fantasy Island', a uloge je dobivala zbog izgleda. Kada se doselila u Hollywood, pala je pod utjecajem kulta 'breatharianism'. Njihove teorije temelje se na uvjerenjima da osoba može živjeti bez hrane i vode te se hraniti zrakom i sunčevim zrakama.

Foto: YouTube screenshot Nakon filma ‘Vještice iz Eastwicka’ sprijateljila se sa pjevačicom Cher - Igrali su se sa mnom i tjerali me da doniram novac njihovoj organizaciji. Kada sam razgovarala s bivšim pripadnikom pokreta, on mi je opisao manipulaciju kroz koju je prošao. Tada sam shvatila da sam bila dio sekte - ispričala je glumica, a da pobjegne od njih, pomogao joj je prvi suprug. S 22 godine udala se za glumca Petera Hortona (64). Na medenome mjesecu saznala je da je dobila ulogu u 'Briljantinu 2' i odlučila se posvetiti karijeri. To je narušilo njihov odnos pa su se razveli 1988. godine.

Foto: YouTube screenshot ‘Lice s ožiljkom’ donijelo joj je status i slavu - Ako me danas pitate, bila sam premlada. Zapravo, oboje smo bili premladi – ispričala je glumica. Uloga u filmu 'Lice s ožiljkom' zamalo joj je izmakla, ali na zahtjev producenta redatelj ju je angažirao. Nakon toga sve je bilo lakše. Struka je više nije gledala samo kao ljepoticu nego i kao talentiranu glumicu.

Foto: SYSTEM U romantičnoj drami ‘Cheri’ zavela je mladog Ruperta Friend - Na snimanju ‘Lica s ožiljkom’ se dogodila nezgoda. Ala Pacina sam izrezala staklom - otkrila je Pfeiffer. Na nju je pao i glumac Val Kilmer (58). Pisao joj je poeziju, ali to je bila samo kratka avantura. Osim što je već imala status glumice A-liste, Michelle je bila jedna od najatraktivnijih u Hollywoodu. Muški dio publike uzdisao je dok se u 'Batmanu' pojavila u seksi kostimu. No njoj to nije bilo tako zabavno iskustvo.

Foto: ABC KRATKA AVANTURA S VALOM KILMEROM - Osjećala sam se kao u vakuumu. Stalno sam se otkopčavala kako se ne bi onesvijestila - otkrila je glumica koju su htjeli i u filmu 'Sirove strasti'. Kad je već gubila nadu da će pronaći srodnu dušu, u njezin život ušetao je televizijski scenarist David E. Kelley (61).

Foto: YouTube screenshot USAMLJENA Mislila je da se nikad neće udati pa je posvojila kćer. Dva mjeseca poslije je upoznala ljubav svog života na spoju naslijepo, Davida E. Kelleya - Pomirila sam se s tim da sam jedna od onih koje mogu održati dulju ljubavnu vezu. No s druge strane, jako sam željela djecu, a nisam ih htjela imati ako nisam u braku - govorila je Pfeiffer. Iako je razmišljala i o muškarcu koji će joj bez obveza napraviti dijete, odlučila se za posvajanje. Dva mjeseca prije nego što je posvojila djevojčicu, upoznala je Kelleya na spoju naslijepo. Nekoliko mjeseci poslije uplovili su u bračnu luku. Ubrzo je ostala trudna i malena Claudia Rose (25) dobila je brata, Johna Henryja (23).

Foto: YouTube screenshot U trileru Još je nekoliko godina radila punom parom pa se nakon filma 'Bijeli oleandar' posvetila obitelji. I dalje je glumila, ali nije imala toliko angažmana kao prije. Obitelj je stavila na prvo mjesto, ali nije ih izlagala javnosti. U muža Kelleya je i dalje zaljubljena kao i prvog dana.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL - Sladak je, inteligentan i ima dobar smisao za humor te veliko srce. Dobar je otac i gotovo svakog dana šalje mi cvijeće - rekla je i dodala kako se trude imati vrijeme samo za sebe. Jedanput na mjesec odlaze na večeru bez djece, koja su danas već odrasla.