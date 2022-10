Kim je promovirala kriptovalute na društvenim mrežama pa sad mora platiti devet milijuna kuna

Reality zvijezda i influencerica Kim Kardashian (41) kažnjena je s 1,26 milijuna dolara (9,7 milijuna kuna) jer je promovirala kriptovalutu na društvenim mrežama, a nije naglasila da je bila plaćena za to.

Kim, koja je najpoznatija po pojavljivanju u reality showu sa svojom obitelji u 'Keeping Up with the Kardashians', nagodila se sa SEC-om (Komisije za vrijednosnice i burzu) nakon što je u objavi na Instagramu prošlog ljeta reklamirala tokene koje prodaje EthereumMax.

Njena objava je sadržavala poveznicu na web stranicu EthereumMax, na kojoj su se nalazile upute potencijalnim investitorima za kupnju EMAX tokena.

Kardashian je tvrdila je da su joj prijatelji rekli za tokene i da su je on povezali s web stranicom tvrtke, ali nije otkrila da je plaćena 250.000 dolara za objavu objave.

Kim nije ni priznala ni negirala da je pogriješila, ali je pristala platiti kaznu od 1,26 milijuna dolara.

Ona je jedna od mnogih slavnih osoba koje su upletene u kontroverzu promicanja kriptovaluta, unatoč tom nešto vlade i financijski stručnjaci upozoravaju na nestabilne i rizičnost takvih valuta.

- Ovaj slučaj je podsjetnik da, kada slavne ili utjecajne osobe podržavaju mogućnosti ulaganja, uključujući vrijednosne kripto imovine, to ne znači da su ti investicijski proizvodi pravi za sve ulagače - izjavio je predsjednik SEC-a, Gary Gensler (64).

- Slučaj gđe Kardashian također služi kao podsjetnik slavnim osobama, ali i drugima da zakon od njih zahtijeva da javnosti otkriju kada i koliko su plaćeni za promicanje ulaganja u vrijednosne papire. Ulagači imaju pravo znati je li objavljivanje vrijednosnog papira nepristrano, a gospođa Kardashian nije otkrila tu informaciju - zaključio je.

