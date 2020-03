Kim Kardashian bijesna: Pa vi ste pogubili nevinog čovjeka...

Otkad je Donald Trump (73) postao predsjednik Amerike, Kim Kardashian (39) sve više ulazi u svijet politike i društvenog aktivizma. Bila je na nekoliko sastanaka s predsjednikom, pokušava raditi na rehabilitaciji zatvorenika te na ispravljanju krivih presuda. Jedan od tih zatvorenika kojeg je Kim pokušala spasiti bio je Nathaniel Woods.

The court has lifted the temporary stay of execution for #NathanielWoods. The governor will NOT save his life. My heart and prayers are with Nate and his family.

This is a tragic example of injustice in the system- in a few minutes Nate may die for a crime he did not commit. pic.twitter.com/mZPV7D8PPg