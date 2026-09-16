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SIMBOLIČAN IZNOS

Kim Kardashian dobila 1 euro odštete za pljačku u Parizu

Piše 24sata,
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Kim Kardashian dobila 1 euro odštete za pljačku u Parizu
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Foto: PROFIMEDIA
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Pariški sud u utorak joj je dodijelio upravo iznos koji je tražila od dijela počinitelja, gotovo deset godina nakon što su je pljačkaši vezali i ukrali joj nakit vrijedan milijune dolara

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Kim Kardashian dobila je simboličan jedan euro odštete zbog oružane pljačke koju je doživjela u Parizu 2016. godine. Pariški sud u utorak joj je dodijelio upravo iznos koji je tražila od dijela počinitelja, gotovo deset godina nakon što su je pljačkaši vezali i ukrali joj nakit vrijedan milijune dolara. 

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Kim je tad boravila u pariškom Hôtel de Pourtalès tijekom Tjedna mode. Dvojica pljačkaša odjevena kao policajci ušla su u njezin apartman, vezala je plastičnim vezicama i ljepljivom trakom te odnijela nakit vrijedan više od šest milijuna dolara.

Foto: Instagram

Među ukradenim komadima bio je i dijamantni zaručnički prsten vrijedan oko četiri milijuna dolara, koji joj je dao tadašnji suprug Kanye West, danas poznat kao Ye. Većina ukradenog nakita nikad nije pronađena. Kardashian je tijekom suđenja 2025. ispričala da je za vrijeme pljačke mislila da će umrijeti. Zločin je kasnije opisala kao najstrašnije iskustvo u svom životu. Osam osoba prošle je godine proglašeno krivima za sudjelovanje u pljački. Šestorica su u vrijeme suđenja bila u šezdesetim i sedamdesetim godinama. 

Foto: Instagram

Nitko od osuđenih nakon presude nije ponovno završio u zatvoru jer im je uračunato vrijeme koje su već proveli u pritvoru. Na presudu se nisu žalili. Aomar Ait Khedache, kojeg Reuters navodi kao organizatora pljačke, osuđen je na tri godine zatvora. Kardashian mu je na sudu rekla da mu oprašta, ali i da oprost nije izbrisao traumu koju je proživjela. 

Jedan euro odštete dobila je i Kimina stilistica Simone Harouche, koja je bila u hotelu u vrijeme pljačke i također je tražila simboličan iznos. U zajedničkoj izjavi poručile su da im nije bio cilj dobiti novac.

- Današnja odluka nije o odšteti, već o odgovornosti i priznanju - poručile su te dodale da se nadaju da sad mogu nastaviti dalje i oporavljati se. 

Foto: Instagram

Bivšem recepcionaru hotela sud je, pak, dodijelio 109.516 eura odštete zbog posljedica koje je pljačka ostavila na njega, dok je Hôtel de Pourtalès dobio 50.000 eura. Nakon osuđujućih presuda 2025. Kardashian je zahvalila francuskim vlastima što su slučaj privele kraju. Poručila je da zločin neće zaboraviti, ali da vjeruje u odgovornost i oporavak nakon traume. 

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