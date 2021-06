Povodom završetka reality showa, obitelj Kardashian sjela je s tv voditeljem Andy Cohenom (53) u emisiji 'Keeping Up with the Kardashians - specijalno okupljanje' u kojem je Kim Kardashian (40) otkrila razlog raskida braka s drugim suprugom, bivšim košarkašem Krisom Humphriesom (36).

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom razgovora Kim je priznala kako je osjećala pritisak da nastavi s vjenčanjem 2011. godine jer su ga snimili za obiteljski show. Iako se nije htjela udati za njega, reality zvijezda nije željela da je pamte kao 'odbjeglu nevjestu'.

Kim Kardashian kaže da Krisu Humphriesu duguje ispriku, ali bivši košarkaš očito nije raspoložen za praštanje.

Reality zvijezda priznala je kako je mnogo puta, bezuspješno pokušala reći bivšem mužu kako joj je žao zbog načina kako se ponijela prema njemu u njihovom 72 dana dugom braku.

- Pokušala sam. Zvala sam ga mjesecima - priznala je Kim.

Rekla je da je jednom naletjela na Humphriesa u hotelu Beverly Hills, dok je bila vani s kćerkom North i trudna sa sinom Saintom, ali susret nije dobro završio.

- Vidjela sam ga i svi njegovi prijatelji su ustali od stola i pozdravili me, a on me doslovno samo pogledao, kao da nije htio razgovarati sa mnom - rekla je Kim.

- Bila sam toliko nervozna da prekinem vezu s nekim. Potpuno sam pogrešno postupila. Prekinula sam s njim na najgori način i jednostavno nisam znala kako se nositi s tim. Puno sam naučila iz toga - priznala je Kim ranije u showu.

Kim je objasnila kako je njezinom bivšem vjera jako važna, pa je u prijavi za poništenje braka naveo prijevaru.

- Da sam bila zrelija i ja bi zatražila poništenje. Voljela bih da sam se samo jednom udala - priznala je Kim.

Kim se trenutno razvodi od svog trećeg supruga Kanyea Westa (44). Njezin prvi brak bio je s Damonom Thomasom (51).

- U redu, svi, znaju, da snimamo ovo za emisiju. Ako odem, zauvijek ću biti poznata kao odbjegla nevjesta i to će biti velika šala - mislila je Kim noć prije vjenčanja s Krisom.

Također je priznala da nije uštedjela dovoljno novaca kojeg je dobila od produkcije za snimanje vjenčanja pa bi je odlazak s vjenčanja skupo koštao.