Kim Kardashian opet zavarava Photoshopom: 'Ne znam zašto to radi, original izgleda bolje'

Korisnica TikToka, koja na toj platformi koristi naziv 'Caroline In The City', objavila je video u kojemu je napravila analizu jedne fotografije koju je influencerica Kim Kardashian (41) objavila na Instagramu te je objasnila kako i gdje je koristila Photoshop.

POGLEDAJTE VIDEO:

Caroline je za primjer uzela fotografiju na kojoj Kim na rubu bazena pije piće. Pozirala je s podignutom kosom i sunčanim naočalama.

Caroline je u videu objasnila da je Kim na fotografiji, služeći se nekom od aplikacija za modificiranje, smanjila mišiće vrata i ramena.

Kao dokaze da je Kim fotošopirala fotografiju navodi linije i refleksiju po vodi u bazenu te video koji je nastao iza kulisa na kojem mišić Kardashianke izgleda drugačije nego na fotografijama.

- Zašto? Ne znam. Možda joj zbog toga vrat izgleda manji? - rekla je Caroline u videu i pokazala kako bi fotografija izgledala da je Kim nije fotošopirala - i dalje sasvim normalno.

Video je pregledan više od sedam milijuna puta i skupio je puno komentara koji kritiziraju to što Kardashianka radi.

- Ovo nije u redu. Čovjek pomisli da će sada kada imaju kćeri više razmišljati o utjecaju ovakvih fotografija; Ovo nikada ne bih primijetio, ali mi upada u oči sada kada znam; Ne razumijem zašto to rade, originalna fotka izgleda puno bolje; Živimo u bizarnom svijetu; Nije me briga što uređuju fotke, ali me brine to što izbjegavaju o tome pričati ili negiraju to. Samo budite iskrene - samo su neki od komentara.

Iako je cijela obitelj Kardashian/Jenner poznata po velikom broju plastičnih operacija i redovitom uređivanju fotografija prije objave na društvenim mrežama, ljudi im zamjeraju upravo to što nisu iskrene oko toga, iako je očito što rade.

Podsjetimo, Kim je nedavno odmjerila snage s bivšom američkom državnom tajnicom Hillary Clinton (74) u kvizu koji je mjerio znanje o pravu.

Natjecale su se u novoj emisiji 'Gutsy' koju Clinton vodi zajedno sa svojom kćeri Chelsea (42), piše People. Emisija će idući mjesec biti objavljena na Apple TV+.

Kim i Hillary su ispitivane o svemu, od uporabe smrtonosne sile i oružane pljačke do toga kada je dopuštena samoobrana i na kraju je rezultat iznosio 11-4 u korist Kardashianke.

