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SAD JE SRETNO ZALJUBLJENA

Kim Kardashian otkrila zašto je bila slobodna čak pet godina nakon braka s Kanyeom

Piše Zrinka Medak Radić,
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Kim Kardashian otkrila zašto je bila slobodna čak pet godina nakon braka s Kanyeom
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Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
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Kim je podnijela zahtjev za razvod od poznatog repera u veljači 2021. godine, nakon burnog razdoblja obilježenog njegovim javnim ispadima

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Kim Kardashian nedavno je progovorila o svom ljubavnom životu i teškom periodu nakon razvoda od bivšeg supruga Kanyea Westa. Iako je danas sretno zaljubljena, priznala je da joj je trebalo dugo vremena da zacijeli rane i ponovno se otvori za ljubav.

Kim Kardashian podnijela je zahtjev za razvod od poznatog repera u veljači 2021. godine, nakon burnog razdoblja obilježenog njegovim javnim ispadima. Kako bi se oporavila od tog traumatičnog iskustva, odlučila se povući iz svijeta spojeva i posvetiti vlastitom miru. Osim kratke devetomjesečne veze s komičarem Peteom Davidsonom, slavna poduzetnica izbjegavala je ozbiljne romantične pothvate.

​- Bila sam stvarno slobodna pet godina i to je bio sjajan osjećaj. Htjela sam se potpuno izliječiti i samo raditi na sebi - objasnila je Kim u intervjuu za The Sun.

Kanye West and Kim Kardashian File Photo
Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

​- Nisam bila spremna otvoriti se novim ljudima. Svemir radi u tvoju korist kada mu to jednostavno dopustiš - dodala je reality zvijezda.

Podizanje zida oko sebe pomoglo joj je da zaštiti svoj privatni život, ali je istovremeno zadržala vjeru u ljubav, čekajući pravu osobu s kojom će podijeliti budućnost.

Njezino strpljenje se na kraju isplatilo jer je početkom ove godine započela romansu s Lewisom Hamiltonom. Par su često viđali zajedno na raznim događajima, a svoju su vezu službeno potvrdili u lipnju putem objave na društvenim mrežama. Dok uživa u novoj ljubavi, Kim ostaje maksimalno posvećena svojoj djeci koju ima s Westom.

Foto: instagram

Kao majka četvero djece, trinaestogodišnje North, desetogodišnjeg Sainta, osmogodišnje Chicago i sedmogodišnjeg Psalma, Kim brine o njihovoj izloženosti javnosti. Sebe opisuje kao umjereno strogu majku i zabranjuje djeci sudjelovanje u dramatičnim zapletima obiteljske reality emisije.

Uz majčinstvo i novu ljubavnu vezu, Kim se nedavno okušala i u glumi s ulogom u seriji All's Fair. Iako je projekt naišao na oštre kritike struke, zvijezda čije se bogatstvo procjenjuje u milijardama eura poručila je kako ima debelu kožu te da se odavno navikla na negativne komentare.

*uz korištenje AI-ja
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