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NOVI PAR

FOTO Kim i Hamilton konačno potvrdili vezu! Detalj nakon poljupca privukao je pažnju

Novi moćni par dijeli razlika od četiri godine. Kim Kardashian ima 45 godina, a rođena je u listopadu, dok je Lewis Hamilton početkom siječnja proslavio svoj 41. rođendan
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FOTO Kim i Hamilton konačno potvrdili vezu! Detalj nakon poljupca privukao je pažnju
Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton odlučili su stati na kraj glasinama. | Foto: instagram
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Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton odlučili su stati na kraj glasinama. | Foto: instagram
Komentari 1

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