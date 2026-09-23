FOTO Kim i Hamilton konačno potvrdili vezu! Detalj nakon poljupca privukao je pažnju

Novi moćni par dijeli razlika od četiri godine. Kim Kardashian ima 45 godina, a rođena je u listopadu, dok je Lewis Hamilton početkom siječnja proslavio svoj 41. rođendan
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Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton odlučili su stati na kraj glasinama.
| Foto: instagram
Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton odlučili su stati na kraj glasinama. |
Foto: instagram
Nakon mjeseci nagađanja i tajnovitih objava na društvenim mrežama, reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton odlučili su stati na kraj glasinama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dugogodišnje prijateljstvo dvoje iznimno uspješnih pojedinaca preraslo je u romansu, a svoju su vezu i službeno potvrdili pred kamerama na otvorenju Lucas Museum of Narrative Art u Los Angelesu.
| Foto: instagram
Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju, a sve je kulminiralo strastvenim poljupcem koji je obilježio večer i potvrdio da Hollywood ima novi najmoćniji par.
| Foto: instagram
Iako su na crveni tepih prestižnog događaja u Los Angelesu stigli odvojeno, unutar samog muzeja Kim i Lewis nisu skrivali svoju bliskost.
| Foto: instagram
Par se srdačno pozdravio, a potom su podijelili poljubac u usta pred brojnim uzvanicima.
| Foto: instagram
Fotografi su uspjeli zabilježiti ovaj intiman trenutak, kao i simpatičan detalj kada je Kim nježno obrisala usne svog novog dečka kako bi mu uklonila tragove sjajila.
| Foto: instagram
Za ovu posebnu večer, Kardashian je angažirala poznatog stilista Lawa Roacha.
| Foto: instagram
Zablistala je u crno-zlatnoj haljini s izrezima brenda Saint Laurent, koju potpisuje Tom Ford, dok je kosu podigla u elegantnu punđu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hamilton je parirao u otmjenom crnom odijelu istog brenda, koje je dizajnirao Anthony Vaccarello.
| Foto: instagram
Foto instagram
Držali su se za ruke i uživali u društvu drugih slavnih lica, među kojima su bili Meg Ryan, Eva Longoria, Robert De Niro i Emma Watson, čime su okrunili svoj prvi javni izlazak u statusu para.
| Foto: instagram
Njihova ljubavna priča nije nastala preko noći. Kim i Lewis poznaju se više od desetljeća, a prvi su put zajedno fotografirani još u rujnu 2014. godine na dodjeli nagrada GQ Men of the Year.
| Foto: instagram
Zanimljivo je da su tada oboje bili u drugim, vrlo javnim vezama.
| Foto: instagram
Kardashian je bila u braku s reperom Kanyeom Westom, dok je Hamilton bio u dugogodišnjoj vezi s pjevačicom Nicole Scherzinger.
| Foto: instagram
Tijekom godina, njihovi su se putevi redovito ukrštali na raznim ekskluzivnim događajima.
| Foto: instagram
Sjedili su u prvom redu na reviji modne kuće Balmain u Parizu 2015. godine, a družili su se i na dodjeli nagrada WSJ Magazine Innovator Awards u studenom 2021. godine.
| Foto: instagram
Cijelo to vrijeme održavali su isključivo prijateljski odnos, a u istim su se društvenim krugovima kretali bez ikakvih naznaka romantične povezanosti.
| Foto: instagram
Prve glasine o tome da se među njima rađa nešto više od prijateljstva pojavile su se početkom godine, kada su oboje prisustvovali novogodišnjoj zabavi Kate Hudson u Aspenu.
| Foto: instagram
Ubrzo nakon toga, britanski su mediji izvijestili o njihovom tajnom romantičnom vikendu u luksuznom hotelu Estelle Manor u regiji Cotswolds.
| Foto: instagram
Prema navodima izvora, par je imao ekskluzivan pristup bazenu i spa centru, a večerali su u privatnoj sobi kako bi izbjegli poglede drugih gostiju.
| Foto: instagram
Pažnju je tada privukla Kimina prtljaga, budući da je na kratki odmor stigla s osam kofera i golemom Hermès Birkin torbom.
| Foto: instagram
Nakon Velike Britanije, par je privatnim zrakoplovom otputovao u Pariz, gdje su viđeni na večeri u restoranu Aqua Kyoto.
| Foto: instagram
Njihova prva neslužbena javna pojava dogodila se na ovogodišnjem Super Bowlu, gdje su zajedno pratili utakmicu iz VIP lože.
| Foto: instagram
Zatim je uslijedilo putovanje u Tokio, gdje su vrijeme provodili s Kiminom djecom.
| Foto: instagram
On je vrlo opušten tip s odličnom energijom. Njezinoj se obitelji jako sviđa, a Kim je potpuno zanesena njime, otkrio je tada izvor blizak paru.
| Foto: instagram
Kim ima četvero djece iz braka s Westom, a to su North, Saint, Chicago i Psalm.
| Foto: instagram
Izvor je naglasio da Kardashian ne pušta nove ljude lako u blizinu svoje djece, pa činjenica da Hamilton provodi vrijeme s njima pokazuje visoku razinu povjerenja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Kardashian je u lipnju otputovala u Monako kako bi podržala Hamiltona na utrci Formule 1.
| Foto: instagram
Vozač Ferrarija osvojio je drugo mjesto, a s pobjedničkog je postolja poslao diskretan poljubac prema svojoj djevojci koja ga je snimala mobitelom iz publike.
| Foto: instagram
Tijekom konferencije za medije nakon utrke, Hamilton nije skrivao oduševljenje njezinim dolaskom.
| Foto: instagram
Nevjerojatno je što je došla ovog vikenda i pružila mi podršku, rekao je Hamilton okupljenim novinarima.
| Foto: instagram
Divno je imati dobre ljude oko sebe, dobre ljude koji te podržavaju, a ona to radi za mene svaki dan, dodao je britanski vozač.
| Foto: instagram
Novi moćni par dijeli razlika od četiri godine.
| Foto: instagram
Kim Kardashian ima 45 godina, a rođena je u listopadu, dok je Lewis Hamilton početkom siječnja proslavio svoj 41. rođendan.
| Foto: instagram
Oboje su iznimno uspješni u svojim područjima i posjeduju ogromno bogatstvo.
| Foto: instagram
Kardashian, koja stoji iza uspješnih brendova poput Skimsa, ima procijenjenu neto vrijednost od dvije milijarde dolara.
| Foto: instagram
S druge strane, Hamilton se smatra jednim od najboljih vozača u povijesti Formule 1, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na 450 milijuna dolara, uz unosan ugovor s Ferrarijem koji mu donosi preko sto milijuna dolara.
| Foto: instagram
Kim Kardashian nikada nije skrivala da je privlače profesionalni sportaši, a njezina povijest izlazaka to i potvrđuje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svoju prvu veliku sportsku romansu imala je s igračem američkog nogometa Reggiejem Bushom, s kojim je bila u vezi od 2007. do 2010. godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njihova je veza često bila u središtu pozornosti u ranim sezonama njezinog obiteljskog reality showa.
| Foto: instagram
Nakon prekida s Bushom, kratko je izlazila s još jednim NFL igračem, Milesom Austinom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iste su je godine mediji povezivali i s proslavljenim nogometašem Cristianom Ronaldom, iako ta veza nikada nije dobila službenu potvrdu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Najpoznatija epizoda iz njezinog ljubavnog života sa sportašima svakako je brak s NBA košarkašem Krisom Humphriesom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Vjenčali su se 2011. godine na raskošnoj ceremoniji koja je emitirana na televiziji, ali brak je neslavno propao nakon samo 72 dana.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno, tijekom 2024. godine, Kim je viđena u društvu zvijezde američkog nogometa Odella Beckhama Jr., no ta je romansa bila kratkog vijeka, nakon čega je u njezin život ušao slavni vozač Formule 1.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram