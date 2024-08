Kim Kardashian prijavila policiji muškarca koji je uhodi: On je provalio i u dom Emme Roberts

Kim Kardashian (43) podnijela je zahtjev za zabranu prilaska protiv uhoditelja, koji je prethodno stvarao probleme njezinoj kolegici, glumici Emmi Roberts. Riječ je o Melvinu Jefferyju Conleyju, koji je navodno htio stupiti u kontakt s Kim, prenosi TMZ.

Prema pisanju stranih medija, Roberts je nazvala Kim, s kojom glumi u seriji "American Horror Story" te joj je tijekom razgovora ispričala o tome kako joj je Melvin provalio u dom. Nazvao ju je s njezinog kućnog telefona. Upozorila ju je na to da uhoditelj želi doći do nje i do njezine djece.

Emma nije bila kod kuće kada je Conley provalio, ali je razgovarala s njim putem telefona. Mislila je da ju zove netko iz obitelji, a kad je shvatila da razgovara s nepoznatim čovjekom, odmah je nazvala policiju, a Conley je pobjegao.

Conley je zatim posjetio kuću Kris Jenner, majke Kim Kardashian, tvrdeći da ima dogovoren sastanak s Kim i da je njezin menadžer te NBA košarkaš koji igra za Toronto Raptorse.

Kasnije je Conley pokušao doći do Kim u njezinoj kući u Malibuu, no nije ju pronašao jer ona tamo ne živi. Kim je izrazila zabrinutost zbog činjenice da je uspio locirati njezinu kuću.

Kim još uvijek čeka odobrenje svog zahtjeva, dok je Conley već dobio petogodišnju zabranu prilaska Emmi Roberts i njezinom sinu Rhodesu.

