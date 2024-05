Kim Kardashian šokirala na Met Gali: 'Nije moguće da ima ovako uzak struk, ovo je bolesno...'

Ovogodišnja Met Gala, najglamurozniji modni događaj godine, privukao je brojne zvijezde poput Zendaye, Jennifer Lopez, Lewis Hamiltona i mnogih drugih. Među njima bile su i Pamela Anderson, Demi Moore i Kim Kardashian koje su oduševile svojim odjevnim kombinacijama.

Tema ovogodišnjeg događaja prati izložbu The Costume Institutea Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, koja će biti postavljena u Metropolitan Museum of Art od 10. svibnja do 2. rujna. Radi se o izložbi koja uključuje približno 250 predmeta i odjevnih predmeta iz Metove opsežne arhive, a neki su toliko krhki da će ih postaviti u viseće staklene lijesove, a ne na lutke.

Reality zvijezda Kim Kardashian (43) pojavila se u prozirnoj srebrnoj haljini Johna Galliana u stilu korzeta. Srebrna haljina bila je ukrašena lišćem, a kombinaciju je uparila s jednostavnim sivim šalom. Plavu kosu stilizirala je u duge valove. No, korzet je privukao veliku pozornost ljudi na internetu koji su se pitali kako je Kim uspjela uklopiti struk u usku haljinu.

- Kako Kim Kardashian diše? - pitao se jedan korisnik, a drugi je podijelio video s događaja gdje tvrde kako se Kim bori s disanjem.

I ostale dame su privukle pažnju svojim odjevnim kombinacijama. Demi Moore zablistala je u neobičnoj haljini Harisa Reeda u kombinaciji s nikad viđenim Cartierovim komadom. Crna haljina izrađena je od starih tapeta, a imala je prekrasne ružičasto-bijele cvjetove na prednjoj strani. Rukavi su bili u obliku krila s ukrasima u obliku strelica.

Cijeli izgled inspiriran je novom Cartier ogrlicom, odrazom viktorijanskog cvijeta u cvatu, koju je glumica prvi put nosila na tepihu. 61-godišnja glumica posljednji put bila je 2019. na Met Gali, a tada je nosila crnu Yves Saint Laurent haljinu koja je otkrila njezinu nevjerojatnu liniju.

Zvijezda 90-ih, Pamela Anderson, imala je svoj dugoočekivani debi na Met Gali. Glumica (56) pojavila se u bež haljini do poda Oscara de la Rente predstavljajući glamur starog Hollywooda. Njezin elegantan dizajn sadržavao je steznik i asimetrični dekolte.

Iako Pamela njeguje prirodni look bez šminke, odlučila je promijeniti karakteristični izgled za ovaj događaj. Na Met Gali pokazala je svu glamuroznost svog prirodnog izgleda uz ružičasto sjenilo i ružičaste sjajne usne. Kombinaciju je upotpunila s dvije svjetlucave ogrlice koje su bile prebačene preko Andersonovih ramena, a njezina plava kosa bila je stilizirana u valovitu podignutu kosu, ukrašenu perjem.