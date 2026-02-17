Obavijesti

SVE NA IZVOL'TE

Kim Kardashian u prozirnoj haljini pokazala sve svoje adute

Poznata TV zvijezda, poduzetnica i model Kim Kardashian ponovno je privukla pažnju svojim modnim odabirom. Naime, obukla je čipkastu prozirnu haljinu ispod koje se vidio minijaturni grudnjak, a kao modni dodatak preko leđa je prebacila plašt
Kim je još jednom naglasila i pokazala svoje obline u potpuno proziroj crnoj haljini koja je malo toga ostavila mašti. | Foto: Instagram/Kim Kardashian
