<p>O njezinoj se stražnjici najviše raspravlja i piše, a od samih početaka reality zvijezdu <strong>Kim Kardashian</strong> (39) prati glas kako ju je povećala. U jednoj epizodi reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' rekla je kako nema umetke u stražnjici, no prema izvorima američkih medija, ipak je imala malu pomoć.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Kardashian proživjela je puno skandala</strong></p><p>Kim je navodno radila liposukciju na nogama, a zatim je kirurg istu mast ubrizgao u stražnjicu. Reality zvijezda danas je s ponosom pokazuje, no često je na meti hejtera. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je stražnjicu stavila u prvi plan, no neki od njezinih pratitelja su je 'napali'. </p><p>- Djevojko, gdje ti je struk? Tko će joj reći da joj nedostaju rebra? To izgleda uvrnuto. Ja sam uplašen - jedan je od komentara. No, Kim se ne obazire. Njezini obožavatelji vodili su ranije raspravu o tome je li Kim izvadila rebra da bi imala uži struk, no ona to nikada nije priznala. Tvrdi kako je sve rezultat vježbanja. </p><p>No, video na društvenim mrežama ponukao je mišljenja njezinih pratitelja. Ne odustaju od tvrdnje da je izvadila rebra nakon što se snimila u uskom korzetu.</p><p>- Kim, prestani s nemogućim standardima ljepote. Ovo je užasno, nitko ne treba izgledati ovako. Djevojke, nemojte na ovo gledati kao na nešto normalno - pisali su u komentarima. </p><p>Ali je isto tako jedom prilikom priznala kako nema ništa protiv plastičnih operacija. Kardashianka koristi botoks, a operirala je i nos koji je smatrala svojom najvećom manom. </p><p>Kada je Kim zatrudnjela s kćeri <strong>North</strong> (6), počelo se pisati o njezinim vidno punijim usnama. Navodno je stavila filere koji su usnama dali još više punoće. </p><p>Njezin bivši suprug <strong>Damon Thomas</strong> (50) jednom je prilikom potvrdio kako joj je on platio i operaciju grudi. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>