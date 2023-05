Kim otkrila koje kvalitete mora imati njezin novi dečko: 'Treba mi se svidjeti i njegov miris...'

Broj jedan, mora me štititi. Broj dva, mora se boriti za mene.Broj tri, dobra higijena. Mislim, to se podrazumijeva, možda ću to čak obrisati. Mora biti smiren, bez neriješenih pitanja s mamom i tatom, strpljiv, mora me podržavati, mora biti iskreno sretan zbog mene, uspješan i mora imati dobre zube, otkrila je Kim Kardashian (42) u reality showu 'The Kardashians'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Reality zvijezda pročitala je prijateljicama popis kvaliteta koje budući udvarač mora imati. Našalila se kako novi partner ne bi trebao imati 'puno teške prtljage' jer je ona ima sasvim dovoljno. No popis tu nije završio.

Foto: Instagram/Kim Kardashian

Potencijalni partner, kaže, mora biti viši od nje, biti motiviran i neovisan, mora voljeti vježbati, imati dobar ukus. Uz sve to, ne smije biti ćelav.

- Mislim, ako sam zaljubljena protrljat ću ti ćelo, znaš na što mislim, ovdje samo govorimo o savršenom popisu - rekla je Kim. Dodala je i kako traži nekog tko je 'pametan, ljubazan, dobro se ponaša i dobro se brine o sebi'.

Morao bi joj se sviđati i njegov miris, čak i nakon vježbanja. Voljela bi da idu zajedno na tretmane lica, lasere, ledene kupke. Novi dečko trebao bi biti prilagodljiv i poštovati druge, pogotovo kad nitko ne gleda, a trebao bi imati i dobre zube.

Foto: Instagram/Kim Kardashian

Osim Kim, mora se svidjeti i njezinim prijateljima i obitelji. Dobar uzor trebao bi biti njezinoj djeci, kćerima North (9) i Chicago (5) te sinovima Saintu (7) i Psalmu (4), koje dijeli s reperom Kanye Westom (45).