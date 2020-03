Kim podijelila ulomak iz knjige: 'Koronu su 2008. predvidjeli...'

Korona virus je tema o kojoj se trenutno svakodnevno raspravlja, a nije zaobišla ni obitelj Kardashian. Kim (39) je na svom Twitter profilu podijelila ulomak iz knjige spisateljice Sylvie Browne koja je svojedobno tvrdila kako ima spiritualne moći. U jednom od svojim djela 2008. je opisala bolest koja podsjeća na korona virus.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kim je ulomak podijelila na društvenim mrežama, smatrajući kako je Browne možda zaista predvidjela epidemiju.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020

- Oko 2020. godine teška bolest nalik upali pluća širit će se svijetom, napadajući pluća i bronhije, odupirući se svim poznatim tretmanima i lijekovima. Ono što će biti još više čudno od same bolesti jest to što će nestati podjednako brzo kao što je i došla. Napast će još jednom poslije deset godina, a zatim će potpuno nestati - piše u ulomku. Kardashiane je asocirala na pandemiju korona virusa.

Foto: Instagram

Pratitelji Kim Kardashian su u komentarima raspravljali o ovom ulomku. Dok jedni smatraju kako u tome nema istine, drugi su pronašli autora Deana Koontza (74) koji je to napisao u ulomku u knjizi 'The Eyes of Darkness' iz 1981.