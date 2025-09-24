Obavijesti

Komentari 2
OD GLAZBE DO FOTOGRAFIJE

Kim Verson se transformirala, a Jambrošić ju je fotkao: 'Sama je birala poze i imala jasnu viziju'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Bojanove fotografije Kim oduševile su obožavatelje i pokazale da se ne boji izaći iz okvira. Osim što glasom osvaja pozornicu, sada svojim objektivom bilježi emocije i trenutke koji pričaju priče.

Bojan Jambrošić, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, pokazao je svoju novu kreativnu stranu. Ovaj talentirani glazbenik, kojeg publika već godinama voli zbog emotivnih balada i scenske karizme, posljednjih mjeseci pronašao je još jedan način izražavanja - i to kroz svijet fotografije kao svoj hobi, a Kim Verson povodom novog spota željela je ovjekovječiti svoju transformaciju. No, njezina velika promjena fizure nije trajna, već se radi o perici. Kako nam je Bojan rekao, sve je počelo spontano.

Foto: Instagram

- Mi smo dugogodišnji prijatelji i već smo snimili dva dueta. Kim je željela fotografiranje povodom nove pjesme, pa smo se našli na kavi u Gornjem Gradu - rekao je Bojan.

Također, otkrio je da je Kim sama imala jasnu viziju o pozama i stajlingu.

- Kim je preuzela inicijativu za poze, a s nama je bila i njezina majka koja je davala dodatne savjete. Atmosfera je bila odlična - komentirao je Jambrošić.

Na pitanje koristi li posebne efekte ili filtere, Bojan je naglasio jednostavnost pristupa.

- Filtere ne koristim. Fotografije samo uredim na računalu kao i svaki drugi fotograf - priznao je pjevač. 

O svom novom hobiju progovorio je s osmijehom.

- Već neko vrijeme se bavim fotkanjem - istaknuo je Bojan.

Iako trenutno nema dogovorenih velikih projekata, priznao je da planira nastaviti u ovom smjeru.

- Osim što snimam serijal, radim i na dječjoj emisiji. Planiram i jedno fotografiranje s Leom Mijatović, ali još ne znamo točan datum - zaključio je Jambrošić.

Čini se da je Bojan otkrio novu kreativnu stranu te pokazao da umjetnost ne poznaje granice. Fotografiranje Kim pokazuje da njegova kreativnost nadmašuje glazbenu karijeru i otvara prostor za nove umjetničke izraze, a budući projekti najavljuju da ćemo još puno toga vidjeti.

Foto: Instagram

