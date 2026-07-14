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POTVRDILI VEZU

Kim zaljubljeno navija za novog dečka: Hamilton izveo sjajan okret na dasci za surfanje

Piše Magdalena Mucić,
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Kim zaljubljeno navija za novog dečka: Hamilton izveo sjajan okret na dasci za surfanje
Foto: Instagram
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Lewis Hamilton se na Instagramu pohvalio da slobodne dane provodi s Kim Kardashian, nakon što je ona objavila zajedničku fotografiju na kojoj su zagrljeni i time potvrdila vezu o kojoj se već neko vrijeme šuška

Admiral

Nakon što je Kim Kardashian (45) na svom Instagramu objavila zajedničke fotografije s odmora na jezeru u Idahu, i Lewis Hamilton (41) se pohvalio svijetu da slobodne dane provodi s američkom reality zvijezdom i poduzetnicom. Vozač Formule 1 objavio je video kako surfa na vodi, no u trenutku kada izvede okret, kamera se okrene prema brodu na kojem sjedi Kim i glasno ga bodri.

- S obzirom da je njihova veza počela prijateljstvom, njihovi najbliži vjeruju da bi mogla potrajati. Oboje su predani tome da veza uspije, bez obzira na to koliko ih dijeli udaljenost ili koliko su zauzeti - kazao je izvor. 

Foto: instagram

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