Kim želi razvod od Kanyea, ali boji se ostati samohrana mama

Prije nekoliko dana Kardashianka je pričala s reperom o krizi u njihovom braku. Za vrijeme razgovora gušila se u suzama. 'Rastrgana' je i ne može donijeti odluku

<p>Trzavice između reality zvijezde <strong>Kim Kardashian </strong>(39) i repera <strong>Kanyea Westa </strong>(43) ne jenjavaju. <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/kim-kardashian-told-kanye-west-22447943" target="_blank">Mirror</a> piše kako je Kim otišla kod supruga na ranč u Wyomingu gdje on živi i rekla mu kako je njihov brak gotov.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji West</strong></p><p>No, reality zvijezda je zabrinuta jer će, ako se rastane od Kanyea, ostati samohrana mama. Prije nekoliko dana pričala je s reperom o krizi u njihovom braku. Za vrijeme razgovora gušila se u suzama. 'Rastrgana' je i ne može donijeti odluku.</p><p>- Kim je Kanyeu otišla reći kako je njihov brak gotov. Ali, čini se kako on ne shvaća ništa što mu ona govori. Nije promijenio ništa od onoga što ga je Kim zamolila - rekao je izvor blizak paru za strane medije pa dodao:</p><p>- Ona ne zna što da radi. Zna da će biti financijski stabilna, ali dok ima četvero djece razvod joj ne pada na pamet. Krenuli su s razvodom, ali tko zna hoće li potpisati papire.</p><p>Podsjetimo, Kanye je skandalizirao cijeli svijet svojim istupima u javnosti. Najprije je na tiskovnoj konferenciji na kojoj je trebao objaviti da se kandidira za novog američkog predsjednika, počeo pričati o pobačajima i kako je umalo i on ubio vlastitu kćer <strong>North</strong> (7) jer je htio da Kim pobaci, a onda je počeo ridati, pa su svi odmah posumnjali da mu se pogoršalo psihičko stanje.</p><p>Kim i da ga je ona prevarila s reperom <strong>Meek Millom</strong> (33). Prijatelji su ga odveli na njegov ranč Cody u Wyomingu i nagovarali da potraži liječničku pomoć jer pati od bipolarnog poremećaja. Kim mu je rekla neka se ne vraća u Los Angeles dok ne donese odluku i dok se ne oporavi. </p><p>Američki Page Six piše kako joj je Kanye rekao da u Wyomingu ima potrebnu kreativnu slobodu te da ranč ne namjerava napustiti, a Kardashian je, prenosi magazin People, ionako odlučila da je za nju i djecu zdravije da trenutačno nemaju kontakt s njim pa je jedan od najglamuroznijih svjetskih parova na tankom ledu.</p><p> </p><p> </p><p> </p>