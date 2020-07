Ostavila je Kanyea u suzama: Izmorena Kim vratila se doma, mužu poručila neka se oporavi

<p>Izgledala je ispijeno i izmoreno nakon što se u utorak popodne vratila iz Wyominga, s ranča Cody gdje se prvi put susrela sa suprugom <strong>Kanye Westom</strong> (43) nakon njegovih ispada u javnosti. Nije imala frizuru,kosa joj je bila vezana u punđu, a nakon što je izašla iz privatnog zrakoplova, čekao ju je terenac u koji je ušla spuštene glave i dodirujući si obraz, pa neki vjeruju da je opet plakala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji West</strong></p><p>Prijatelji upućeni u obiteljske odnose Kardashian tvrde da se <strong>Kim</strong> (39) vratila djeci i ostavila Kanyea da na ranču dovrši novi album. Kažu da Kim nastoji što više zaštititi djecu od Kanyeovih nekontroliranih ispada. </p><p>- Svi iz obitelji pokušavaju stvoriti djeci normalno okruženje i atmosferu, te ih izolirati od teških trenutaka kroz koje prolaze njihovi roditelji. Ona ne bi trebala svjedočiti obiteljskoj katastrofi - kažu upućeni. </p><p>Kim je u ponedjeljak otputovala nakratko u posjet svom suprugu i to je prvi put da su se vidjeli nakon nekoliko tjedana. Kanye je u međuvremenu skandalizirao cijeli svijet svojim istupima u javnosti. Najprije je na tiskovnoj konferenciji na kojoj je trebao objaviti da se kandidira za novog američkog predsjednika, počeo pričati o pobačajima i kako je umalo i on ubio vlastitu kćer <strong>North</strong> (7) jer je htio da Kim pobaci, a onda je počeo ridati, pa su svi odmah posumnjali da mu se pogoršalo psihičko stanje.</p><p>Onda je na Twitteru objavio da se već godinama želi razvesti od Kim i da ga je ona prevarila s rapperom <strong>Meek Millom</strong> (33). Prijatelji su ga odveli na njegov ranč Cody u Wyomingu i nagovarali da potraži liječničku pomoć jer pati od bipolarnog poremećaja, a Kim je to potvrdila u svom postu nekoliko dana kasnije, braneći supruga. Napisala je da je on divna osoba, ali vrlo komplicirana i da svatko tko zna kako je to živjeti s ljudima koji pate bipolarnog poremećaja, znaju kako je to ponekad teško. </p><p>U utorak su ih fotografi snimili kako razgovaraju u automobilu. Tijekom razgovora Kim je neutješno plakala i vjeruje se da su razgovarali o njegovim najavama da želi razvod, a on joj se ispričao zbog boli koju joj je nanio svojim istupima.</p><p> - Kim je nakon svega vrlo iscrpljena i emotivno, i fizički i psihički i Kanyeov istup ju je silno povrijedio, rekao je jedan njezin prijatelj koji je rekao da je uporno pokušavala s njim stupiti u kontakt prošlih tjedana ali ju je on ignorirao. Zato je sjela u avion i krenula u Wyoming čim je on ipak pristao na razgovor. </p><p>- Rekla mu je da se ne vraća s ranča sve dok se ne bude osjećao spremnim za povratak. Zna dobro da Kanyea smiruje boravak u prirodi i rad na albumu, dok je život u LA-u jako stresan. Zapravo želi od njegovih ispada zaštititi i djecu i daje mu do znanja da je bolje za njih da im se otac vrati kad se oporavi - kažu prijatelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>