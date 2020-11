Kirurg bivšem Ljudskom Kenu rekao da je čudovište: 'Trebalo bi se više znati o transrodnosti'

<p>Bivši ljudski Ken, čije je ime danas <strong>Jessica Alves </strong>(37), progovorio je o okrutnim komentarima koje dobiva na svoj račun. Ne da na sebe i ne dozvoljava da bude ponižen. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8977439/Jessica-Alves-voices-fury-called-MONSTER.html" target="_blank">Daily Mail </a>prenosi kako je Jessicu u talijanskom televizijskom showu Non è la D'Urso plastični kirurg nazvao čudovištem, a ona tvrdi kako je izuzetno neprofesionalan. Alves je prošle godine započela svoju transformaciju i naposljetku postala žena. Od tada je sretna i ispunjena, jer je to željela čitav život. No zle komentare nerijetko dobiva.</p><p>- Voditeljica Barbara D'urso vodila je sa mnom intervju, a onda je iznenada plastični kirurg rekao da sam čudovište. Povrijedilo me, zaustavila sam intervju i pitala ga kako mi se usuđuje to reći. Neprofesionalno je da kirurg takve riječi upućuje bilo kome - objasnila je Jessica za strane medije.</p><p>- Razumijem da se moji osobni životni izbori i moj izgled ne sviđaju svima, ali vjerujem da izgledam bolje i da se sada osjećam bolje i sretnije - dodala je Alves.</p><p>Ispričala je kako joj put do prelaska u ženu nije bio lagan. Zbog toga joj neki od takvih komentara teško padaju.</p><p>- Godinama sam se skrivala iza lica ljudskog Kena. Imala sam nekoliko malih operacija u tajnosti kako bih postala ženstvenija. Razmišljala sam i planirala o svojem prijelazu. Sada progonim kirurga koji me u showu nazvao čudovištem. Neću dopustiti da me netko tako ponižava, niti da bilo koja druga transrodna žena bude diskriminirana. </p><p>Napomenula je kako moramo imati sve više transrodnih žena i muškaraca na televiziji, ostalim medijima i filmu, kako bi se javnost educirala o tome što jesmo. </p><p>- Pokušavamo biti sretni kao bilo tko drugi, ali mogućnosti u televizijskoj industriji za ljude poput mene još su uvijek ograničene - zaključila je Jessica. </p>