Klara i Ante otišli su u sobu, a Suzanu zanimalo što su radili: 'Bilo mi je zlo, nikog ne lažem'

Kandidati su u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' odradili spojeve s djevojkama, a onda je uslijedio party. Farmeri su se zabavljali, a u jednom je trenutku Jasmini pažnju privukla Klara, koja je večer provela uz Antu.

- Klara je otvoreno koketirala i moram reći da je to već prelazilo u vulgarnost. Doslovno da se počela skidati. Koliko vidim, nije se opirao. Čim je ona svako malo rastvarala sako, dizala suknju, tako da očito mu je to odgovaralo - rekla je Jasmina.

Foto: RTL

Irena je otkrila kako je Klara i prije dolaska na farmu rekla da će Ante biti njen.

Klara je još u autobusu rekla da će on biti njen i da će se ona udati i da ona ide kod njega na farmu i da je to to. Ona si je već zacrtala da ima svadbu - rekla je Irena. Ante i Klara otišli su u sobu, a Suzanu i Ivana je zanimalo što su tamo radili.

Foto: RTL

- Ante i ja smo popričali pet minuta, meni je bilo zlo, to je iskrena verzija jer ja nikoga ne lažem - rekla je Klara, a Ante dodao:

- Klara i ja ćemo se uskladiti, samo je pitanje koliko ćete nam vremena dati.