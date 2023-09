Klara Perko iz Ljubav je na selu otkrila što se dogodilo između nje i Ante: 'Znamo samo on i ja'

Klara Perko bila je jedna od glavnih tema u 'Ljubav je na selu' nakon što ona i farmer Ante Munitić na neko vrijeme nestali sa zabave. Za RTL se osvrnula na taj događaj i druge kandidatkinje koje se bore za Antu.

- Bio je to dan kad sam upoznala svog farmera. Bilo je tu uzbuđenja, stresa, svakom bi bila trema, pa čak i meni kojoj ovo nije prvo sudjelovanje u reality showu. Nije mi bilo dobro i Ante me pratio u sobu kao džentlmen. A što se tada i tamo dogodilo, to oduvijek i zauvijek znamo samo on i ja - rekla je Klara.

Foto: RTL

Kandidatkinja Irena spomenula je u jednoj epizodi kako je Klara odmah u busu rekla da je Ante njen.

- U busu sam puno pričala i naravno da se ne sjećam svega, ali rekla sam da će Ante biti moj. Jer zbog njega sam došla u 'Ljubav je na selu', a ja sam osoba koja uvijek želi ostvariti svaki svoj cilj. Ante je moj cilj - ispričala je Klara.

Foto: Screenshot/

Progovorila je i o Jasmininim komentarima da otvoreno flerta te da je vulgarna. Kako kaže Klara, nju takvi komentari ne zanimaju jer joj Jasminino mišljenje nije bitno.

Za kraj je dodala kako Ante nije zapravo njen tip, ali da su se dobro složili jer imaju slične osobnosti.