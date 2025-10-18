Mnogi ovih dana žale zbog vijesti o gašenju MTV kanala. Ostat će samo onaj glavni, a ostali na kojima se vrte videospotovi zauvijek odlaze u povijest 31. prosinca 2015. godine
Klasici MTV-a: Generacije su odrastale na ovim spotovima, koji od ovih je bio vaš omiljeni?
Uz MTV su odrastale generacije. Prije njega, videospotovi su se mogli tu i tamo pogledati na klasičnim programima, a cjelodnevni glazbeni program pratio se do tada samo na radiju.
Upravo zbog toga, te iste generacije ovih dana žale zbog vijesti o gašenju MTV kanala. Ostat će samo onaj glavni, koji već dulje vrijeme ima sve osim glazbe - a oni na kojima se vrte videospotovi zauvijek odlaze u povijest 31. prosinca 2015. godine.
Inače, prvi prikazani spot na američkom MTV-ju bio je 'Video Killed the Radio Star' benda The Buggles, a kao prvi spot na MTV Europe prikazan je 'Money for Nothing' Dire Straitsa.
Zbog toga se prisjetimo videospotova uz koje su rasle generacije.
Michael Jackson - "Thriller" (1983)
Najrevolucionarniji spot svog vremena, u formi kratkog filma strave sa zombijima i ikoničnom koreografijom. Režirao ga je John Landis, a MTV ga je vrtio kao film, ne samo kao muzički video. Definirao je spot kao umjetnički format.
Madonna - "Like a Prayer" (1989)
Kombinirao je religijsku ikonografiju s temama rasizma i seksualnosti, te je tako izazvao burne reakcije. Vatreni križevi, tamnoputi Isus i poljupci sa svecem u crkvi šokirali su publiku. MTV je emitirao spot unatoč pritiscima.
Nirvana - "Smells Like Teen Spirit" (1991)
Spot prikazuje kaotični srednjoškolski revolt uz grunge zvukove koji su promijenili glazbenu scenu. Bio je prekretnica i otvorio vrata alternativnom rocku.
A-ha - "Take On Me" (1985)
Inovativnom tehnikom spajao se crtež sa stvarnošću u divnu ljubavnu priču. Ovaj spot osvajao je nagrade i MTV-jev eter. I danas se smatra jednim od najkreativnijih spotova na svijetu.
Guns N’ Roses - "November Rain" (1992)
Jedan od najskupljih spotova s dramatičnim vjenčanjem, sprovodom i epskom gitarističkom solažom. Jedan od najambicioznijih spotova s MTV-a koji traje skoro devet minuta.
Peter Gabriel -"Sledgehammer" (1986)
Koristio je stop animaciju, glinu i inovativne efekte kako bi stvorio vizualni spektakl. Osvojio je rekordnih devet MTV nagrada 1987. godine, a definirao je tehničke sposobnosti tog doba.
Britney Spears - "...Baby One More Time" (1998)
Instantni klasik sa zaraznim zvukom, plesnom koreografijom i školskim uniformama. Britney je nakon ovog spota poslala nova pop ikona, a MTV je vrtio ovaj spot svakih sat vremena.
Duran Duran - "Hungry Like the Wolf" (1982)
Te 1982. godine spot snimljen na egzotičnoj lokaciji na Šri Lanci, izgledao je kao pravi akcijski film. Duran Duran prvi su shvatili snagu vizualnog identiteta u eri MTV-a i tako postali globalni fenomen.
Beastie Boys - "Sabotage" (1994)
Spot koji je režiran kao parodija na policijske serije iz 70-ih. Režirao ga je Spike Jonze i postao je pravi kultni klasik koji su obožavale generacije.
Bjork - "All Is Full of Love" (1999)
Futuristički spot s robotima koji se zaljubljuju i ljube režirao je Chris Cunningham i bio je vizualno ispred svog vremena.
Johnny Cash - Hurt (2002)
Crno-bijeli spot prikazuje ostarjelog Casha kako se prisjeća svog života kroz snimke prošlosti, dok pjeva s bolnom iskrenošću. Video je snimljen nekoliko mjeseci prije njegove smrti pa ga je MTV prikazivao s velikim poštovanjem, a mnogi su plakali na kadrove iz ovog spota.
Sinead O’Connor - Nothing Compares 2 U (1990)
Spot koji je trebao imati kadrove snimljene u Parizu, ali se ipak redatelj John Maybury odlučio samo za one u kojima Sinead pjeva. Za video je obrijala i glavu iz protesta jer joj je vlasnik izdavačke kuće sugerirao da bi trebala izgledati ženstvenije.
Queen - I Want to Break Free (1984)
Članovi su se u spotu pojavili u 'drag' izdanju kao parodija likova iz britanske sapunice 'Coronation Street'. To je bila ideja bubnjara Rogera Taylora kako bi se odmakli od svojih klasičnih spotova.
