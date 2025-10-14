Znate li koji je bio prvi spot koji se emitirao na MTV-u? Nakon 44 godine kanali odlaze u zaborav

MTV se nakon 44 godine emitiranja gasi do 31. prosinca ove godine u svim dijelovima svijeta. Vijest je odjeknula u medijima te je potvrdila šuškanja koja kruže već neko vrijeme. Kuća Paramount Global potvrdila je da dolazi kraj kanalima MTV Music, MTV 80s, MTV90s, Club MTV i MTV Live. Kanali će prvo prestati s emitiranjem u Velikoj Britaniji i Irskoj, a potom i u ostalim dijelovima Europe, u Australiji te Brazilu.

Euronews prenosi kako je odluka tvrtke došla zbog očitih financijskih situacija, no unatoč jasnoj činjenici da se glazba posljednjih desetljeća konzumira potpuno drugačije nego prije, vijest o gašenju MTV-a je rastužila mnoge i preplavila društvene mreže. Svijet je već daleko od vremena kada se preko TV-a otkrivalo glazbu te kada je MTV bio gotovo jedini kanal putem kojeg se moglo doći do novih spotova. Svakako, radi se o kraju jedne ere.

Društvene mreže su znatno promijenile način na koji publika otkriva glazbu, a glazbenici se danas bore s potpuno drugačijim tipom problema. Prije nekoliko desetljeća, upravo je MTV mogao nekoga preko noći učiniti zvijezdom. Što je i činio.

Televizije danas ne mogu više pratiti korak s društvenim mrežama, a ta ista televizija je 1981. godine postavila visoku ljestvicu u odnosu na radio. Ironično, prvi spot emitiran na MTV-u te godine bio je "Video Killed The Radio Star" benda The Buggles. To je bio samo početak onoga što će kasnije ući u povijest.

MTV pamti neke od najvećih trenutaka u povijesti moderne glazbe. Premijera spota za pjesmu "Thriller" Michaela Jacksona 1983. godine, začeci reality ere s emisijom "The Real World" i Nirvanino osvajanje mainstreama grunge glazbom samo su neki od primjera. MTV je u Europi počeo s emitiranjem 1987. godine, a neke od emisija koje su se prikazivale imaju kultni status danas.

Foto: Profimedia

Jedna od takvih emisija je MTV Unplugged u kojoj su aktualne zvijezde prezentirale svoju glazbu u akustičnim izvedbama. Show je sniman i emitiran isključivo na MTV-u, a trajao je redovito punih deset godina. Nakon 2000. godine emisija je išla rjeđe nego dotad, a često su se prikazivale starije snimke slavnih glazbenika. Brojni izvođači koji su se 90-ih godina pojavili na MTV Unpluggedu, objavili su te snimke na nosačima zvuka. Eric Clapton, Nirvana, Mariah Carey, Alice in Chains i Shakira samo su neki od njih. Albumi su se prodavali u multi milijunskim nakladama te su dobivali i brojne nagrade.

Svoju nagradu pokrenula je i kuća MTV, a prema navodima Paramount Globala, samo taj segment nekoć moćnog brenda i dalje će postojati. Dodjele EMA i VMA nagrada nastavit će se, no glazbena televizija koju su poznavale generacije odlazi u zaborav s prvim minutama 2026. godine.