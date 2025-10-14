Ovaj hrvatski bend bio je prvi s ovih prostora čiji je spot završio na MTV-u: Preveli su svoj hit

Kanali MTV-a se u brojnim dijelovima svijeta gase do 31. prosinca ove godine, a ta vijest je rastužila mnoge. Kultna televizija je 44 godine emitirala glazbene spotove, a prvi spot prikazan je 1981. godine i to onaj za pjesmu "Video Killed The Radio Star" benda The Buggles. Na MTV-u su se prikazivali i hrvatski spotovi, a pioniri s ovih prostora bili su Psihomodo Pop.

Psihomodo Pop su 1988. godine objavili debitantski album "Godina zmaja", na kojem je i njihov veliki hit "Ja volim samo sebe". Upravo taj album ih je lansirao prema vrhu tadašnje glazbene scene.

- Prvi se snima samo jednom u životu, a i bila su neka druga vremena, no to nam je ujedno bio najprodavaniji album. Bilo je i poslije dobrih albuma, kao i sjajnih momenata u karijeri - izjavio je Gobac u intervjuu za 24sata.

'Slučajno' su došli u priliku jedini s ovih prostora napraviti 'ozbiljniju' inozemnu karijeru. Gobac je prijavio bend za nastup na nizozemskom Festival De Grote Prijs van Nederland. Svidjela mu se ideja da bend nastupa u Amsterdamu. Već je i zaboravio na tu prijavu kad je sijevnula pozivnica da su od 600 prijava oni izabrani među 20 sretnika koji će nastupiti. Tamo su se prijavili s engleskom verzijom pjesme 'Ja volim samo sebe'.

Foto: Arhiva Psihomodo pop

- Mislim da smo, bez lažne skromnosti, tamo bili najbolji bend. Bila nam je mana što nismo iz Nizozemske, inače vjerujem da bismo pobijedili - rekao je.

No lukavo je iskoristio gostovanje na tom festivalu. Društven kakav već je, Davor se sprijateljio s Marcelom van Tiltom, koji je osim voditeljskog i organizacijskog sudjelovanja na amsterdamskom festivalu, bio lice s MTV-ja. Tamo je pustio spot 'Ja volim samo sebe', tj. englesku verziju spota pod nazivom "I'm In Love With Gobac", i bio je to prvi spot iz bivše države koji se vrtio na MTV-ju. Pjevač ističe kako su upravo ta vremena bila jedan od vrhunaca karijere.

- Svirali smo s Ramonesima i to je bio prvi vrhunac. Oni su bili naši idoli, ‘skidali’ smo ih u garaži kad smo počinjali. Ja sam imao osjećaj kao da je baš zaokružena jedna era Psihomodo popa s tim Ramonesima devedesetih. Onda smo svirali s Iggyjem Popom, sa Stoogesima, u jednom trenutku s Asian Dub Foundationom, pa smo s Exploitedima svirali negdje, s Billyjem Idolom tri koncerta, s Blondie… Kako je internet sve spojio, nije više postalo problem biti support nekom našem idolu iz prošlosti na našim prostorima - ispričao je Gobac.

Foto: imdb

MTV se gasi diljem Europe, u Australiji i Brazilu, no dodjela nagrada EMA i VMA nastavit će se.