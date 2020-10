Siniša Ružić u ulozi 50 Centa oduševio žiri, Celzijus poručila: 'Svaki put si mi sve zgodniji'

U drugoj emisiji showa 'Tvoje lice zvuči poznato' kandidati ponovno oduševljavaju novim transformacijama. Maja i Frano, kao i žiri, nestrpljivo ih dočekuju

<p>I danas su u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato' kanditati spremni za pozornicu u zanimljivim transformacijama. <strong>Franjo Ridjan</strong> (35) i <strong>Maja Šuput</strong> (42) nestrpljivo dočekuju svakog od njih.</p><p>A danas je led probio <strong>Fabijan Pavao Medvešek </strong>(27). Fabijan je oduševio u dvostrukoj ulozi. Mogli smo ga vidjeti kao talijanskog pjevača <strong>Andreu Bocellija</strong> i britansku zvijezdu<strong> Eda Sheerena</strong>. Na pozornicu je izašao kao legendarni Ed Sheeran, dok su na velikom ekranu gledatelji imali priliku vidjeti i čuti Fabijana kao Andrea Bocelli.</p><p>- Ti si to tako dobro skinuo i jednog i drugog da ti ja skidam kapu. Uspio si iznutra svojim duhom nadomjestiti fizičko - rekao je Goran Navojec.</p><p>- Imam biznis za tebe, imam dobar biznis. Od sada pa nadalje pjevaš serenade pod prozorom. Maja pjeva svadbe, a ti prosidbe i evo vam biznisa - dosjetila se Indira.</p><p>A potom je na pozornicu došao <strong>Siniša Ružić </strong>(51). U novoj je transformaciji dobio mišiće poznatog repera<strong> 50 Centa</strong>.</p><p>- Sa svim tim pokušajima opasnih i arogantnih pogleda i dalje si mi nekako buci-buci. Moram ti priznati da si iz emisije u emisiju sve zgodniji - rekla je Nives te dodala:</p><p>- Izvedba je bila toliko loša da mi je fantastična.</p><p>- Bio si dobar, čak za pet dolara - komentirao je Igor.</p><p>Na izvedbu se osvrnuo i Goran Navojec kazavši:</p><p>- Mislim da si izvukao sve što se iz 50 Centa da izvući.</p><p><strong>Neda Parmać </strong>(35) na jednu je večer bila <strong>Doris Dragović</strong> koja je pjevala duet s <strong>Petrom Grašom</strong> u kojeg se transformirao član žirija <strong>Igor Mešin</strong>.</p><p>- Mene je gljiva stvarno pomazila ovaj put. Dobila sam i Doris i Igora. Ne znam s kim bih se iz žirija tako dobro složila - rekla je Neda te dodala:</p><p>- On je stvarno naučio svoju dionicu i jako sam sretna zbog toga.</p><p>Izvedbom je bila oduševljena <strong>Nives</strong> koja je komentirala:</p><p>- Nedo ti si čarobna. Ja sam zažmirila i doista čula Doris Dragović u svakoj milisekundi. To je bilo fantastično vokalno i glumački. Svidjela mi se ta vaša igra, taj naboj, kemija.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> (40) svoje je čari pokazao kao <strong>Shaggy</strong> u pjesmi 'Hey Sexy Lady'.</p><p>- U ovoj si se ulozi jako dobro zabavljao, to sam osjetila. Mislim da si se nagutao toliko samoglasnika, da ti treba malo vode - rekla je Indira.</p><p>Nakon nje na nastup se osvrnula Nives:</p><p>- Mislim da ti je trema potpuno nestala i da te ovaj 'Shaggy move' potpuno oslobodio.</p><p>Igor je primijetio upečatljive Shaggyjeve pokrete rukama:</p><p>- Super si skinuo te njegove pokrete, ta ruka koja stalno nešto hladi, pa taj ples čovjeka na koje gravitacija djeluje jače nego na druge, kao da će pasti negdje. To je, kažu cure, seksi.</p><p> </p><p> </p>